Основные мощности АО "Труд" сегодня рассредоточены по Восточной Сибири и Дальнему Востоку - 17 филиалов компании работают в Забайкальском крае и Амурской области, в Приангарье, Бурятии и на Сахалине. По итогам строительного сезона предприятие сдает более 200 километров дорог - новых, после реконструкции или ремонта. Четыре филиала компании содержат более 1000 километров федеральной трассы "Амур" в Забайкалье и Приамурье.

Об итогах и планах АО "Труд" рассказывает первый заместитель генерального директора, главный инженер Юрий Кибирев:

- Естественно, подводить итоги строительного сезона еще рановато, но с уверенностью можно сказать, что мы на 98 процентов сформировали план на этот год: вводим в эксплуатацию 209 километров дорог.

Новые трассы Приангарья

- Сегодня у предприятия два больших объекта в Иркутской области. Реконструкция участка дороги Р-258 "Байкал" с 47-го по 55-й километр вошла в Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году на этом участке мы завершаем все земляные работы, искусственные сооружения, укладываем пять километров дорожной одежды. Объект будет сдан в срок - осенью 2020 года. После небольшого зимнего перерыва приступим здесь к укладке асфальтобетона. Полотно дороги стабилизируется, поэтому за качество мы спокойны.

Этот участок - один из самых непростых на всей федеральной трассе Р-258 "Байкал": здесь сложный горный рельеф, перевал, малые радиусы кривых в плане и профиле, обледенение при понижении температуры. Новая дорога будет соответствовать параметрам второй технической категории (сейчас - четвертая), ширина проезжей части составит 7,5 метра. Это позволит увеличить пропускную способность дороги с 6 тысяч до 14 тысяч автомобилей в сутки. На участке будут переходно-скоростные полосы, металлическое барьерное ограждение и сигнальные столбики. Также предусмотрено строительство двух площадок для отдыха водителей. Уверен, что участок будет безопасным и комфортным для водителей, значительно сократится время в пути.

Второй объект - строительство 42,7 километра нового участка трассы Р-255 "Сибирь" на 1797-1842-м километрах. Он называется "Обход Тельмы и Усолья-Сибирского" и вошел в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года" в части автомобильных дорог транспортного коридора Европа - Западный Китай. По проекту это четырехполосная дорога категории "1В". Отрезок тоже не простой - на нем по десять путепроводов и мостов, в том числе два надземных пешеходных перехода, оборудованных подъемниками для маломобильных граждан. Три из шести транспортных развязок будут двух-уровневыми, а еще планируется четыре остановки. Безопасность дорожного движения обеспечит электроосвещение на 28 километрах отрезка, а также разделительное барьерное ограждение. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета. Общая стоимость объекта - около 17 миллиардов рублей.

Для АО "Труд" эти объекты нельзя назвать вызовом, у нас есть значительный опыт работы на строительстве обходов вокруг Иркутска и Тайшета, а также Богородицка в Тульской области. Однако мы относимся к ним по-особенному, ведь в Приангарье таких значительных по объему работ объектов у нас не было десятилетия. Мы помним, что АО "Труд" - иркутское предприятие, и сознаем особую ответственность за конечный результат.

Кстати, здесь есть нюансы: так, строительство проходит по территории двух археологических памятников. Но мы знаем, что делать и как работать с такими объектами, - есть опыт, полученный при прокладке дороги Култук - Монды, когда нашли стоянку древнего человека, возраст которой - 27 тысяч лет.

Естественно, решающим фактором при строительстве таких объектов становится безопасность и интенсивность движения. Так, обход Усолья-Сибирского обеспечит зеленый коридор для транзитного транс-порта, что позволит снизить количество ДТП и улучшить экологическую ситуацию в районе. Сейчас в сутки по трассе "Сибирь" проходит порядка 20 000 автомобилей, в том числе - тяжеловесные фуры. Нагрузка на полотно дороги большая. Значительная часть материалов - не менее 80 процентов - местные. Всего в строительстве обхода Усолья-Сибирского примет участие примерно 500 человек, будет задействовано 150 единиц дорожно-строительной техники.

Эффект проектного подхода

Сегодня мы работаем в тесном сотрудничестве с заказчиком, эффективно применяя на практике проектный подход. Созданы штабы объектов строительства, где идут постоянные выездные совещания, что позволяет в рабочем режиме решать возникающие проблемы. Такая система реализации проекта очень эффективна - заказчик и подрядчик заинтересованы в конечном результате.

В этом году в Бурятии мы сдаем участок с 230-го по 254-й километр на региональной дороге Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян. Дорога с капитальным покрытием - трасса третьей технической категории, отвечающая современным нормативным требованиям. Она проходит вдоль побережья Байкала, вблизи Баргузинского заповедника, по курортным и туристическим местам. Несмотря на то что дорога местного значения, в силу ее значимости для социально-экономического развития территории работы идут с привлечением федерального финансирования.

Наши филиалы в Усть-Баргузине ведут также реконструкцию этой дороги на отрезке с 271-го по 291-й километр протяженностью 20,5 километра. Работы начаты в конце 2018 года, сдача планируется в октябре 2022 года. С Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия и ГКУ "Бурятрегионавтодор" находимся в постоянном контакте. Это грамотный и требовательный заказчик, мы давно сотрудничаем - АО "Труд" в Бурятии работает уже более 10 лет. АО "Труд" рассматривает возможность и дальше работать в Бурятии - например, готовимся к торгам на реконструкцию отрезка Макарино - Баргузин.

Занимаемся также содержанием и ремонтом трассы Р-297 Чита - Хабаровск. В Амурской области в нашей зоне ответственности 650 километров дороги, здесь работают Култукский и Амурский филиалы компании. А Могочинский и Урюмский филиалы содержат в Забайкальском крае отрезок трассы с 380-й по 680-й километр и заняты на ремонте четырех участков дороги общей протяженностью 60 километров.

В следующем году мы завершаем реконструкцию сложного участка автодороги А-360 "Лена" на отрезке с 63-й по 93-й километр. Объект тяжелый, дорога проходит по горному перевалу и в основании имеет вечномерзлые грунты, которые становятся причиной дефектов покрытия и просадок. Трафик по этой дороге от Большого Невера до Тынды довольно интенсивный, что приводит к высокой аварийности, особенно в зимний период. Радует, что сегодня у проектировщиков появляется больше возможностей проводить тщательные изыскания и, соответственно, разрабатывать качественные проекты.

Многие технологии, применяемые в Сибири и на Дальнем Востоке, нами были апробированы на трассе "Лена". Здесь мы впервые уложили слои щебеночно-мастичного асфальтобетона, работаем с тонкослойными покрытиями, которые позволяют продлить жизнь дорог без серьезного ремонта. Кроме того, применяем и другие инновационные технологии. Например, устройство теплоизоляционных слоев из пеноплекса для сохранения вечной мерзлоты. Первыми освоили приготовление теплых асфальтобетонных смесей методом вспенивания битума, что позволяет продлить сезон производства работ и повысить их качество.

В стратегии предприятия на первом месте, наряду с качеством выполнения работ, важное место занимает кадровая политика. Более половины сотрудников каждого филиала - местные специалисты, плюс мы регистрируем свои филиалы на территории заказчика и платим налоги в местные бюджеты. Так, в Соловьевском филиале АО "Труд" насчитывает около 300 сотрудников, в "жаркий" период сезонных работ штат увеличивается до 450. Более 60 процентов специалистов трудятся в филиале много лет. Приходит и молодежь и здесь же, в учебном центре АО "Труд", повышает квалификацию, получает профессии экскаваторщика, грейдериста, бульдозериста. И остается в филиале - надолго. Люди понимают и ценят то, что руководство компании "Труд" и всех ее филиалов пристальное внимание обращает на быт сотрудников, на достойные условия проживания, качество питания и отдыха. В вахтовом поселке Соловьевского филиала, например, есть спортзал, теннисный зал, банный комплекс, комната отдыха.

Не только дороги

Еще одна наша зона ответственности - Сахалин. Охинский и Южно-Курильские филиалы компании уже почти 30 лет работают на острове. Главный объект здесь - новая дорога Южно-Сахалинск - Оха, фактически единственная артерия, связывающая юг Сахалина с севером. Из более 700 километров трассы почти половина до сих пор гравийная, поэтому работа для нас есть. В сентябре пришла хорошая новость: в 2020 году эту дорогу планируется передать в федеральную собственность, это значит, что многие проблемы будут решаться быстрее. Сегодня АО "Труд" на Сахалине - фактически единственный подрядчик, который имеет столь солидный опыт работы, производственную базу, технику и технологии, а главное, отработанную логистику доставки материалов. Ведь трудностей, ограничивающих дорожное строительство, на Сахалине с избытком - не стоит забывать, например, об особенностях островного климата.

В этом году мы начали строительство новой ВПП в аэропорту города сахалинских нефтяников - Охе. Сейчас взлетно-посадочная полоса там длиной 1300 метров и не способна принять магистральные лайнеры. Новая будет уже 1600 метров в длину и 36 в ширину. В целом комплексная реконструкция Охинского аэропорта рассчитана на два этапа. Уже в следующем году наши сотрудники приступят к строительству ВПП и рулежной дорожки, для чего потребуется более 8 тысяч железобетонных плит. На втором этапе реконструкции перейдем к модернизации перрона, строительству котельной и площадки для обработки лайнеров противообледенительной жидкостью. Стоит отметить, что реконструкция ведется в сейсмически активной зоне, поэтому мы внимательно следим за качеством работ. Этот объект крайне важен для региона, поэтому он на контроле у губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Взлетать и садиться воздушные суда в Охе по новой ВПП смогут уже в 2021 году.

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