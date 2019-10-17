Рассматриваемый в Госдуме РФ законопроект об ограничении розничной торговли алкоголем в многоквартирных домах направлен прежде всего на борьбу с липовыми "закусочными". Такие "кафе" расцвели по всему Новосибирску после введения запрета на ночную торговлю алкоголем - на предприятия общественного питания он не распространяется, и "разливухи" продолжили работать, превратившись в кафе со столиком и микроволновкой (в которой покупатели никогда ничего не разогревают).

Суть бизнеса при этом не изменилась - торговля пивом или на разлив, или в заводской таре, разве что бутылку покупателю откроют, вот и все обслуживание. На эти псевдозакусочные, куда по ночам ходят те, кому "не хватило", новосибирцы жалуются регулярно. Всем ясно, что с такими "кафе", где пара столиков является исключительно антуражем, который никого не способен обмануть, нужно бороться. Законопроект предусматривает, что власти в регионах должны самостоятельно разработать механизм ограничений и победить это несомненное зло. Но как? Оказывается, найти решение, которое не ударило бы по добросовестным предпринимателям, не так-то просто. Взять и запретить? Не спешите.

По данным министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, в регионе действует 439 лицензий на продажу алкоголя в 652 кафе, ресторанах, барах. И 65 процентов из них находится либо в самих жилых домах, либо на придомовых территориях. Других помещений просто нет, и так обстоят дела не только в Новосибирске. Закрыть их все? Думаю, с этим не согласится большинство новосибирцев. Запретить им продавать алкоголь или совсем, или после 22:00, как в магазинах? Это равносильно закрытию. Запретить им продавать пиво (ведь именно его разливают в фальшивых кафе) - тогда посетители будут ограничены в выборе напитков.

- Попытки придумать какие-то ограничения в этой сфере предпринимаются постоянно, - рассказывает исполнительный директор реготделения "Опоры России" Наталья Кошелева. - В 2017 году мэрия Новосибирска предлагала убрать алкоголь из ассортимента магазинов, которые расположены на придомовых территориях или в жилых домах. Но это привело бы к тому, что эти магазины просто-напросто исчезли, - остались бы только крупные торговые сети.

Рабочая группа, которая должна выработать алгоритм действий в этой сфере, создана в Новосибирской области в июне нынешнего года. В нее вошли депутаты, чиновники, представители бизнеса. В октябре на заседании профильного комитета

заксобрания группа представит итоговое решение - с учетом мнений всех сторон. И, как рассказали "РГ" в минпромторге, запреты - неверный путь. Надо действовать точечно, проверяя именно псевдозакусочные. Именно для липовых кафе штрафы должны вырасти в разы - сейчас максимальный размер наказания за обнаруженные нарушения не превышает 150 тысяч рублей, а это для них не смертельно. И с проверками пока складывается, увы, не очень.

- Анализ обращений в минпромторг показывает: в ночное время посетители магазинов-закусочных на первых этажах жилых домов действительно доставляют большое неудобство жителям. В 2019 году к нам поступило 125 таких жалоб. Мы готовы оперативно реагировать на такие обращения, но по закону внеплановую выездную проверку торгового предприятия нужно согласовывать с прокуратурой Новосибирской области при наличии полной информации о торговом предприятии. Поэтому наша реакция напрямую зависит от решений коллег из контролирующих органов. Цифры таковы: из 26 направленных нами предложений о проведении проверки в этом году мы получили девять согласований.

Наиболее часто встречающаяся причина отказа - отсутствие "угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан", - пояснил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

В поисках эффективных механизмов рабочая группа предлагает расширить полномочия минпромторга по проведению внеплановых проверок в этих случаях. А также уточнить в федеральном законе понятие "Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания". В частности, ввести понятие "розничная продажа алкогольной продукции на разлив, порционно, для употребления на месте продажи". И тогда настоящие кафе будут угощать гостей совершенно законно, а липовые, где за столиком никто не употребляет, можно будет гораздо чаще штрафовать.

Между тем в Кузбассе массовые жалобы на активно открывающиеся в многоэтажках пивные магазины (до трех точек на дом) заставили местных законодателей ввести ограничения для торговцев. Областной закон вступил в силу в начале февраля 2019-го. Он запретил продавать пиво и другие слабоалкогольные напитки в помещениях первых этажей жилых домов и пристройках к ним, если площадь этих помещений в городах меньше 50, а в сельской местности - меньше 25 квадратных метров. К моменту принятия документа в регионе работало свыше

1,8 тысячи объектов розничной продажи пива, более восьмисот из которых - в многоквартирных домах. Лишь некоторые из этих точек сменили профиль, исключив пиво из оборота, шестьдесят магазинов увеличили торговую площадь за счет соседних помещений, а около сорока стали объектами общепита. Но, увы, немало оказалось тех, кто просто сменил вывеску: поставил откидной столик, вешалку - вот вам и мини-кафе.

Как отметила начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Вероника Трихина, для открытия бара достаточно отправить уведомление в Роспотребнадзор. С проверками (включая внеплановые) тоже не все просто. Если предприятие не отвечает стандартам, закрыть его можно лишь в судебном порядке. Разумеется, многие воспользовались этой лазейкой. В результате, по официальным данным, более восьмидесяти кузбасских пивточек, замеченных в нарушениях, продолжали работать как ни в чем не бывало, несмотря на новый закон. Тем более что административные штрафы, не превышающие для ИП десяти тысяч рублей, на торговле пивом отбивались очень быстро.

Потому нынешним летом, оценив обстановку, власти региона вышли на федеральный уровень с предложением - предоставить субъектам федерации право запрета продаж алкоголя в любых точках общепита на первых этажах жилых домов. Соответствующий закон разработали на местном уровне.

Предприниматели, работающие в отрасли, в свою очередь объединились и подписали хартию, гарантируя навести порядок в торговле, отказаться от навязчивой рекламы (и правда, баннеров на улицах стало меньше) и закрыть ложные точки общепита. Они попросили отсрочить принятие областного закона ровно на год.

- Качественное и свежее "живое" разливное пиво - альтернатива крепкому алкоголю, а с учетом его стоимости - еще и альтернатива "паленому" спиртному, - уверен предприниматель Владимир Мягков. - В Кузбассе этот сегмент, находящийся на передовой борьбы за цивилизованное и культурное употребление алкоголя, стал уже достаточно крупным. Это налоги, рабочие места и большое количество сопутствующих производств. Но у нас очень мало помещений, которые расположены не в жилых домах. Потому возможность отсрочить принятие областного закона нужна для того, чтобы перестроить работу отрасли.

Власти, учитывая, что у добросовестных местных производителей пива действительно мало каналов сбыта (федеральные торговые сети их не жалуют), в итоге решили пойти на отсрочку. Но при одном условии: все намеченные "улучшающие" мероприятия в течение этого года предприниматели будут выполнять строго по разработанной ими дорожной карте. С отслеживанием промежуточных результатов. И если их не будет, тогда закону тут же дадут зеленый свет. .

Комментарий

Андрей Лопатин, главный нарколог Сибирского федерального округа:

- Любые ограничения продажи алкоголя - по времени, месту, возрасту, цене - дело хорошее. Чрезвычайная приближенность его к жилью приводит к тому, что при желании можно прямо в тапочках выскочить, купить и напиться. Причем неоднократно. А вот бегать в магазин на другую улицу желающих уже не так много. Конечно, вряд ли мы в ближайшие годы достигнем показателей Норвегии и других скандинавских стран, где на один магазин, торгующий алкоголем, приходится свыше десяти тысяч человек населения. Причем он вынесен за город, и если придешь туда второй раз за день, товар тебе уже не отпустят. А то, что нашим предпринимателям нужно зарабатывать, - не аргумент. Пусть зарабатывают, открывая новые производства. Конечно, для этого нужно создать определенные условия. А открытие пивных точек - это, конечно, сиюминутный выигрыш для бюджета, который в долгосрочном плане аукнется. Ведь опасность пивного алкоголизма, распространяющегося среди подростков, в том, что он способствует формированию более тяжелых форм зависимости - от крепкого алкоголя и наркотиков.