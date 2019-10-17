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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Раскрыть все грани

На базе рубцовского завода планируют создать технопарк
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 234(7992)
Алтайский край рассчитывает на федеральные инвестиции в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". В регионе намерены создать сотню новых предприятий. Об этом было заявлено на прошедшей в Барнауле стратегической сессии "Формирование и развитие промышленных кластеров и технопарков".

- Я бы очень хотел, чтобы по итогам стратегической сессии Алтайский край подал в Министерство экономического развития РФ заявку на создание технопарка. На данный момент регион по результатам реализации нацпроекта находится на достаточно хороших позициях, - отметил директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. - Здесь работают два промышленных кластера, включенных в реестр минпромторга РФ. Теперь надо сделать так, чтобы эти кластеры оказывали существенное влияние на инвестиционную привлекательность региона и способствовали снижению издержек реализации инвестпроектов. Мы видим как минимум один проект в крае, который мог бы привлечь до 500 миллионов рублей господдержки. Речь идет о рубцовском заводе запасных частей "Алмаз".

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости www.ria.ru
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На "Алмазе" планируют оснастить высокотехнологичными агрегатами корпус площадью тринадцать тысяч квадратных метров и подготовить административное здание для размещения офисов резидентов.

- Рубцовский завод выпускает конечную продукцию, но если разложить ее на составляющие, можно найти огромный объем импортных комплектующих. Это и есть рынок для малого и среднего бизнеса. Предполагается, что сюда зайдет не менее пяти малых и средних предприятий. Однако никто не ставит строгие рамки. Если возникнет технологическая потребность, количество резидентов увеличится. Менеджмент рубцовского завода в течение полугода прорабатывает соответствующий бизнес-план. Все это существенно повышает шансы предприятия на федеральную поддержку, - полагает Андрей Шпиленко.

В ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в России планируется организовать 129 технопарков. На каждый государство готово выделить до 500 миллионов руб-лей из средств федерального бюджета - при условии, что доля инвестиций самого собственника составит не менее двадцати процентов.

Власти Алтайского края намерены организовать не менее трех таких технологических площадок. По предварительным оценкам краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, это даст региону до ста новых производственных компаний и около трех тысяч рабочих мест. В краевом бюджете запланированы средства для софинансирования таких проектов.

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На участие в программе претендуют предприятия из Барнаула, Бийска, Рубцовска и Новоалтайска. Например, у Бийского котельного завода есть земельные участки с незадействованными цехами и желание привлечь резидентов, которые могут встроиться в производственную цепочку.

- Наша задача - создать максимально приемлемые условия для инициаторов формирования таких площадок. Но все в конечном итоге зависит от самого бизнеса - нужен базовый инвестор, который станет движущей силой этих проектов. Мы их должны реализовать до 2024 года, - подчеркнул начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Как уточнил Андрей Шпиленко, субъект РФ может подать не более трех заявок на создание технопарков, но нормативные ограничения в законодательстве таковы, что если регион подаст всего одну заявку, то заблокирует себе на два года вперед возможность получения подобных мер господдержки.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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