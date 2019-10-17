Новосибирский омбудсмен взяла под контроль дело о гибели школьницы

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла под особый контроль расследование трагедии в одной из школ Советского района, где сегодня утром было обнаружено тело десятиклассницы.

Как рассказал "РГ" представитель аппарата омбудсмена, Болтенко следит за ходом расследования уголовного дела, которое было возбуждено в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Кроме того, мэр Новосибирска направил на место происшествия спецкомиссию, которая наряду со следствием должна установить причины трагедии. Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Валерий Шварцкопп в ближайшее время представит свой доклад.

Тело девушки обнаружили ученики школы. По некоторой информации, она отпросилась с урока, после чего уже не вернулась в класс. Как рассказал "РГ" источник в правоохранительных органах, уголовное дело было возбуждено по статье о доведении до самоубийства.