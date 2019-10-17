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17.10.2019 12:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Остров идей

Омские университеты совместно реализуют масштабный проект
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 234(7992)
Омские вузы первыми в стране заключили соглашение с Университетом национальной технологической инициативы (НТИ) "20.35" и теперь, по примеру Сколково, откроют "Остров-Сибирь". Цель масштабного проектно-образовательного интенсива - вовлечь студентов и преподавателей в решение реальных производственных, а также региональных задач с использованием сквозных технологий, искусственного интеллекта, больших данных.

- Проведение интенсива в Омске стало возможным благодаря заинтересованности сразу нескольких крупных вузов, которые ради проекта решили объединиться в консорциум, - пояснил корреспонденту "РГ" генеральный директор Университета НТИ "20.35" Василий Третьяков. - "Остров" соберет тысячу человек, треть из которых составят преподаватели, аспиранты, еще две трети - студенты. Им предстоит освоить принципиально новые подходы и практики обучения с применением интеллектуальных технологий. Это поможет совместными усилиями рассчитать образовательные компетенции будущего.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Омскому проекту предшествовал столичный. Нынешним летом Фонд "Сколково" на своей территории собрал представителей ста российских вузов, чтобы погрузить их в новые образовательные технологии.

- Погружение было основательным. В 07:30 зарядка, потом лекции, практики, трехчасовая работа в команде. Курс завершался в 23:00. И так - две недели без выходных. В конце каждого дня было необходимо выставить на платформу на всеобщее обозрение отчет (оставить так называемый цифровой след). Вся эта информация анализировалась, суммировалась, в итоге составлялся рейтинг вузов-участников проекта, - поделилась впечатлениями с корреспондентом "РГ" омичка Полина Сибина.

- Мы решили не останавливаться на достигнутом. Хотим вовлечь в проект преподавателей, студентов омских вузов, которые помогут нам определить новый вектор развития образования, и понять, что будет востребовано в перспективе и куда следует двигаться, - пояснил ректор ОмГТУ Анатолий Косых.

Помимо политехников, соглашение с Университетом НТИ "20.35" подписали руководители Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета, Омского педагогического университета, Омского госуниверситета имени Достоевского, аграрного университета имени Столыпина.

Образовательный интенсив пройдет на площадках ОмГТУ. В декабре этого года начнется конкурсный прием заявок. Финансирование проекта будет паритетным. Менторами и экспертами "Остров-Сибирь" выступят преподаватели Университета НТИ "20.35", омских вузов, а также федеральные спикеры. Занятия начнутся весной 2020-го.

Справка "РГ"

Университет НТИ "20.35" - первый в России вуз, обеспечивающий профессиональное развитие человека в цифровой экономике, ориентированный на подготовку лидеров компаний, участников Национальной технологической инициативы и специалистов, работающих на новых глобальных рынках. Цель проекта - создание самоуправляющейся и саморазвивающейся экосистемы, благоприятной для открытий и исследований, способствующей появлению предприятий, успешных на глобальном рынке.

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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