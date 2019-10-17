Слишком жесткое налоговое администрирование и трудности взаимоотношений с муниципальными властями, по мнению кузбасских предпринимателей, - в числе главных причин ухода бизнеса из региона.

- Важно, чтобы во всех муниципальных образованиях был налажен диалог бизнеса и власти, ведь предприниматели регистрируются и работают на конкретных территориях, и большую часть услуг они тоже получают на муниципальном уровне начиная с предоставления земельного участка и оформления его в аренду, - отмечает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко. - К слову, в июле нынешнего года в Кузбассе вышло распоряжение, впервые устанавливающее конкретные целевые показатели развития малого и среднего бизнеса для каждого из муниципалитетов. Этот нормативный акт направлен на достижение целевых показателей федерального нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Теперь власти городов и районов обязаны отчитываться об увеличении числа субъектов МСП и численности занятых в этой сфере, о соотношении выбывших и прибывших малых и средних предприятий, об увеличении оборота их продукции и услуг, числе заявок на предоставление финансовой поддержки и так далее.

Кстати, о финансах. Одна из системных проблем, названных на недавней встрече представителей МСП с губернатором Сергеем Цивилевым, - взаимные неплатежи: крупный бизнес в регионе задолжал среднему, средний - малому... Бесконечная цепочка неплатежей порождает недоверие. В качестве выхода на встрече было предложено внедрять облигационные займы. Тем более что сегодня до семидесяти процентов средств, которые "крутятся" в банках, представленных в Кузбассе, работают за пределами региона.

- Мы уже обсуждаем с банкирами, как с этим бороться. И проанализируем налоговые платежи крупных банков на нашей территории, - заявил губернатор.

Но вряд ли результаты нацпроекта будут положительными, если в муниципалитетах не изменится ситуация с госзакупками.

"Нас призывают участвовать в тендерах. При этом в ряде районов (Кемеровском, Прокопьевском и других) срок приемки выполненных работ - от 120 до 200 дней. По четыре месяца денег ждем. И как работать?", - прозвучал на упомянутой встрече риторический вопрос. В ответ бизнес-омбудсмен призвала жаловаться на подобные нарушения закона в прокуратуру. Уточнив, что в федеральный закон о госзакупках после обращения деловых объединений внесли поправки, обязывающие заказчиков рассчитываться с малым бизнесом в течение пятнадцати дней. И ответственность за нарушение сроков с августа 2018 года ужесточилась - вплоть до дисквалификации конкретных чиновников.

- Выполненные по госконтрактам работы теперь проверяют муниципалитеты, и ладно бы еще, если 120 дней уходит на приемку ремонта школьной крыши, а то ведь по 240 дней принимают работы по благо-устройству. Получается, скосил участник тендера летом траву, а результаты оценят, когда снег выпадет. Надо искоренить такую практику, - подчеркнула Елена Латышенко.

В свою очередь руководство региона поручило ознакомить с новым законом под роспись всех муниципальных сотрудников, ответственных за приемку работ по госконтрактам, и направить им правительственную телеграмму с напоминанием о персональной ответственности. Хотя участию малого и среднего бизнеса в госзакупках мешают и другие препятствия. Так, производитель безлактозного молока, аналогов которому нет в России, не может зайти с этим продуктом в учреждения социальной сферы: без специальной технической документации на торги не попасть.

Продвигать качественные местные товары в госучреждения и торговые сети, по мнению кузбасского руководства, поможет комплексная программа, включающая разработку регионального знака качества и разъяснительную работу. "Покупатели должны поверить нашим производителям, тогда и сети станут взаимодействовать с ними активнее", - уверен Сергей Цивилев.

А повысить заинтересованность муниципальных властей в развитии предпринимательства, по мнению гендиректора Кузбасской торгово-промышленной палаты Марины Шавгулидзе, можно опять же законодательным путем. В Кузбассе насчитывается семьдесят тысяч субъектов МСП, а доля поступлений в бюджет от них - пятнадцать процентов (работающие на упрощенном налого-обложении дают и того меньше). Если инициировать увеличение этой доли, изменив закон, возможно, муниципалитеты проявят большую заинтересованность.

И все же самая больная тема - отношения субъектов предпринимательства с налоговыми органами.

- Чтобы развивать бизнес, нужно сначала его сохранить, но, к сожалению, у нас в последние три года сложилась едва ли не военная обстановка, - подчеркнул гендиректор Инженерного центра АСИ Игорь Бучин. - С одной стороны, видны реальные шаги, направленные на то, чтобы удержать малый и средний бизнес от бегства в другие регионы. Но молодые предприниматели продолжают уходить - на Алтай, в Новосибирск. Пятнадцать моих учеников, которые здесь родились и выросли, в которых столько было вложено, работают в Москве и Санкт-Петербурге. Бизнес нельзя призывать к патриотизму. Он всегда ищет, где удобнее и выгоднее. А сегодня поступает масса таких предложений. Нас, например, звали в подмосковную Дубну и Сколково.

Игорь Бучин призвал кузбасских налоговиков не относиться к налогоплательщикам как к матерым преступникам. Шутка ли: два месяца назад сразу 51 из 300 сотрудников его компании вызвали в налоговую инспекцию на допрос. В ответ руководитель УФНС по Кемеровской области Любовь Аршинцева заверила: "Количество проверок ежегодно снижается. Охват - всего 0,35 процента. С выездными проверками посещаем всего 250 предприятий в год. А вызов на допрос - это требование закона". В свою очередь глава региона сообщил, что выйдет на федеральный уровень с инициативой о срочной замене в Налоговом кодексе унижающего слова "допрос" на нейтральное "опрос". И что к рассмотрению споров предпринимателей с налоговиками целесо-образно привлекать по доверенности экспертов-общественников (их списки составят и утвердят официально). Неплохо бы еще использовать опыт регионов, в которых конфликт-ные ситуации с малым и средним бизнесом разрешаются при участии согласительных комиссий. Однако Любовь Аршинцева назвала это отступлением от процедуры.

- Мы договорились, что для промышленных предприятий будут созданы стандарты, и если компания следует им и регулярно об этом отчитывается, то к ней не приходят и ее не проверяют, - сообщил Сергей Цивилев. - В случае же отклонений от стандартов, выполнение которых проконтролируют в режиме онлайн, пригласят и попросят дать пояснения.

Как бы там ни было, но от людей, открывших собственное дело в Кузбассе, прежде всего, ждут обратной связи.

- Есть такая процедура - оценка регулирующего воздействия, но, к сожалению, бизнес пока не очень активен. Наверное, это фантомные боли прошлого, когда никто не верил, что, скажем, участие в рабочих группах может дать результат. Однако опыт доказывает: если предприниматели подключаются к решению той или иной проблемы, это приводит к позитивным изменениям, - резюмировала Елена Латышенко.