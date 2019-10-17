На минувшей неделе в Новосибирске, как и в других крупных городах России, прошел фестиваль "NAUKA 0+". Его главной темой стала химия, ведь Генеральная ассамблея ООН объявила 2019-й Международным годом периодической таблицы химических элементов, которую мы все знаем как таблицу Менделеева.

Главная задача фестиваля такова: показать школьникам, что наука - это очень интересно. Впрочем, мы занимаемся этим круглый год - проводим химический диктант, открытые лаборатории, читаем лекции. Полсотни сотрудников НИОХ преподают в вузах, колледжах, школах, к нам регулярно приходят экскурсанты.

Все это приносит свои плоды. Почти половина наших научных сотрудников - молодежь, а в лабораториях много студентов. В аспирантуру НИОХ большой конкурс, к нам приезжают учиться из других городов.

В то же время надо признать, что в химии нет таких раскрученных тем, как, например, поиски темной материи в физике. Большинство элементов и химических реакций уже открыто, и громких сенсаций ждать не приходится. Но если о химиках не так часто пишет пресса, то по степени полезности для человечества наша наука - в числе лидеров, что хорошо прослеживается по тематике работ института.

В первую очередь важна медицинская химия. Что такое лекарства? Это относительно небольшие органические молекулы, которые образуют комплексы с биомолекулами и влияют на их функции в организме. Сегодня биологи пытаются создать таргетную - адрес-ную - медицину на основе биомолекул, но это очень сложно, дорого и пока не слишком эффективно.

Так что все лекарства, которыми мы сегодня лечимся, - дары химии. При поиске новых препаратов наши сотрудники, как правило, отталкиваются от лекарственных растений, выделяют из них вещество, которое отвечает за биологическую активность, и определяют его формулу. Затем эту молекулу модифицируют так, чтобы улучшить фармакологические свойства, и на выходе мы получаем нового "кандидата" в лекарства.

Например, проведены доклинические испытания нашего препарата, восстанавливающего поврежденные болезнью Паркинсона нейроны головного мозга. Против гриппа мы разработали средство на основе камфары. Препарат, выделенный из коры березы (мы назвали его "бетамид"), восстанавливает функции печени, что особенно важно при проведении химиотерапии. Будем регистрировать его как БАД, поскольку процедура оформления документов на новое лекарство у нас настолько сложна, что стала настоящим тормозом для отечественной фармакологии.

Проходит клинические испытания препарат против оспы "НИОХ-14", созданный совместно со специалистами ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор". Оспа считается одной из немногих искорененных на планете инфекций, но кто знает, не вернется ли она?

Еще одно направление, во многом определяющее технический прогресс, - создание новых материалов. Без химии тут никуда. Кстати, многие наши разработки в этой сфере также направлены на нужды медицины.

Так, совместно с Национальным исследовательским медцентром имени Е. Н. Мешалкина мы разработали гемостатическое средство на основе окисленной целлюлозы, которое позволяет остановить самое сильное кровотечение при операции.

Еще один проект - технология эмболизации сосудов при лечении инсульта. При операции на мозге всегда есть опасность задеть важные его участки, а мы предлагаем заклеивать поврежденные сосуды, вводя в них раствор полимера в диметилсульфоксиде. При этом в раствор добавляется контрастное вещество - и на экране врач видит рентгеновскую картинку и контролирует ход операции.

Перспективные разработки в области новых материалов есть и у нашей молодежной лаборатории органической электроники.

Химики также участвуют в решении экологических проблем. Два года назад НИОХ получило статус национального центра по стойким органическим загрязнителям (СОЗ), а в мае 2019-го - регионального центра.

В сфере нашей деятельности - Монголия, Казахстан и Средняя Азия.

Я только что вернулась с совещания в Росприроднадзоре, где обсуждали проблему "Усольехимпрома". Это предприятие по производству карбида кальция и хлорорганики успешно работало в Иркутской области много лет. Но нерадивые собственники довели его до банкротства, и теперь там настоящая экологическая катастрофа. Шестьсот гектаров земли загрязнено ртутью и другими тяжелыми металлами, на территории полуразрушенного завода десятки ржавеющих цистерн, в которых хранится неизвестно что. Проект демеркуризации давно разработан, но нет финансирования. Есть большой риск загрязнения Ангары и Усолья Сибирского - одного из красивейших городов Сибири.

Еще одна острая проблема - полихлорбифенилы (ПХБ). Эти опасные вещества ранее широко применяли в электросиловых установках - трансформаторах и конденсаторах. Мы подписали Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях и обязались полностью уничтожить запасы ПХБ до 2028 года. И хотя проведено уничтожение стойких ПХБ и запрещенных к использованию пестицидов на некоторых объектах, в России отсутствует мониторинг наиболее токсичных СОЗ (ПХБ, ПХБД/ПХБФ, токсафены и другие), поскольку требуется проведение хромато-масс-спектрометрического анализа, а этот сложный метод под силу только специализированным лабораториям. Такие СОЗ как ГХБ, ГХЦГ, ДДТ и его метаболиты определяются на некоторых станциях Росгидромета, но методы анализа не соответствуют международным стандартам. Для организации и проведения мониторинга СОЗ нужно создать в федеральных округах на основе научно-исследовательских учреждений специализированные центры, оснащенные необходимым оборудованием и располагающие квалифицированным персоналом.

Сейчас у нас постепенно возрождается химпром, но нет должного контроля, особенно деятельности малых предприятий. А ведь у нас перед глазами пример Китая, где это привело к ужасным последствиям - загрязнению подземных вод. Мы рискуем наступить на те же грабли.