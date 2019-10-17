Суд освободил четверых обвиняемых по делу о "Зимней вишне"

Заводский районный суд Кемерова освободил из-под стражи четверых обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Меру пресечения изменили инженеру противопожарной системы Александру Никитину, руководителю компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину, а также начальнику службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину. Теперь в отношении них будет действовать мера пресечения в виде запрета определенных действий.

- Трое обвиняемых выйдут из СИЗО 26 октября, Бурсин - 6 декабря, как только истекут предыдущие решения суда о продлении меры пресечения, - сообщает РИА Новости.

Остальным обвиняемым - Богдановой, Судденок, Соболеву и Антюшину - меру пресечения оставили без изменений. Суд продлил им срок ареста про до 26 января.