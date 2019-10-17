Томские ученые решили проблему нехватки чистой воды в отдаленных селах

Новая технология позволяет подавать питьевую воду сразу в сеть водоснабжения, а не на крупные очистные станции, как это было раньше. Этот подход позволяет значительно экономит на содержании и реконструкции самих сетей, и эксплуатации центральных комплексов очистки.

- Уникальность заключается в высокой ресурсоэффективности, значительно сокращающей потребление электроэнергии и воды, компактности, адаптивности к различным исходным водам с различными загрязнителями. Кроме того, технология оснащена системой удаленного контроля и автоматизации на базе современных комплексов, - подчеркнул главный инженер проекта Научно-производственной лаборатории "Чистая вода" ТПУ Андрей Матвеев.

Очистка воды на станциях нового типа происходит без применения реагентов и настраивается для конкретных потребностей каждого населенного пункта. Комплексы объединены в сеть и управляются единой диспетчерской системой. Таким образом эксперты ежедневно получают показания учета потребления ресурсов и информацию о состоянии оборудования.

Благодаря новым станциям доступ к чистой питьевой воде уже получили десятки тысяч жителей сельских территорий, в том числе отдаленных северных районов Томской области. К слову, технология может быть растиражировано далеко за пределами региона, учитывая, что по данным ООН сегодня около двух миллирдов жителей планеты лишены доступа к чистой питьевой воде.