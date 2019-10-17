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17.10.2019 10:17
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Томские ученые решили проблему нехватки чистой воды в отдаленных селах

Текст: Никита Зайков
Специалисты Томского политехнического университета разработали технологию создания компактных и энергоэффективных водоочистных комплексов. Как передает РИА Новости, модернизированные по проекту специалистов станции, уже появились в нескольких отдаленных населенных пунктах региона.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новая технология позволяет подавать питьевую воду сразу в сеть водоснабжения, а не на крупные очистные станции, как это было раньше. Этот подход позволяет значительно экономит на содержании и реконструкции самих сетей, и эксплуатации центральных комплексов очистки.

Фото: iStock
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- Уникальность заключается в высокой ресурсоэффективности, значительно сокращающей потребление электроэнергии и воды, компактности, адаптивности к различным исходным водам с различными загрязнителями. Кроме того, технология оснащена системой удаленного контроля и автоматизации на базе современных комплексов, - подчеркнул главный инженер проекта Научно-производственной лаборатории "Чистая вода" ТПУ Андрей Матвеев.

Очистка воды на станциях нового типа происходит без применения реагентов и настраивается для конкретных потребностей каждого населенного пункта. Комплексы объединены в сеть и управляются единой диспетчерской системой. Таким образом эксперты ежедневно получают показания учета потребления ресурсов и информацию о состоянии оборудования.

Благодаря новым станциям доступ к чистой питьевой воде уже получили десятки тысяч жителей сельских территорий, в том числе отдаленных северных районов Томской области. К слову, технология может быть растиражировано далеко за пределами региона, учитывая, что по данным ООН сегодня около двух миллирдов жителей планеты лишены доступа к чистой питьевой воде.

Общество Наука Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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