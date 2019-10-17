Томские ученые создали "скользкую" керамику для тихих холодильников

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали первый отечественный аналог "скользкой" керамики, отвечающей параметрам западных образцов. Как рассказали в пресс-службе вуза, комплектующие с применением этого материала используются в производстве, например, холодильников, или насосов, отличающихся наименее шумной работой.

Твердость полученных томскими специалистами образцов составляет 32 Гпа, что отвечает характеристикам мировых аналогов. Уровень шума приборы со "скользкой" керамикой снижают за счет уменьшения трения деталей, при этом соответствующие узлы кондиционеров, или тех же холодильников прослужат дольше, а также станут более энергоэффективными: потребление прибором электричества может снизиться в несколько раз.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории высокоэнергетических и специальных материалов ТГУ Ильи Жукова, отечественный аналог уникального материала может также применяться не только в производстве бытовой техники, но и в машиностроении, авиационной промышленности. Этот проект уже во второй раз был поддержан грантом РНФ.

- В продолжение работы мы будем проверять механические свойства сплава, коэффициент трения, уменьшать пористость, - отмечает Илья Жуков. - Проблема всей керамики в том, что она пористая. Сделать ее беспористой очень сложно, но это поможет увеличить твердость и снизить коэффициент трения. Кроме того, мы будем использовать методы искрового плазменного спекания. В теории это должно дать беспористую "скользкую" керамику.