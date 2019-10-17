В Хакасии автолюбительница сбила девочку, спросила у нее дорогу и уехала

В Абакане автомобилистка совершила наезд на 12-летнюю жительницу столицы республики. Не оказав помощи, она уехала с места происшествия, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское управление ГИБДД.

Уже в больнице, куда доставили пострадавшую случайные свидетели происшествия, девочка рассказала, что автомобилистка даже остановилась после ДТП, но не для того чтобы выяснить состояние попавшего под колеса ребенка. Она лишь уточнила, где находится улица Тургенева. Получив ответ, женщина просто поехала дальше.

Врачи диагностировали у пострадавшего ребенка перелом ноги и ушиб коленного сустава.

Сейчас по факту произошедшего полицией решается вопрос о возбуждении уголовного дела.