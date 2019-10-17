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17.10.2019 09:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Красноярске хирурги восстановили лицо девушки после страшного ДТП

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уникальную операцию провели хирурги Красноярской межрайонной клинической больницы скорой помощи - фактически заново врачи собрали лицо молодой девушки, едва не погибшей в автокатастрофе.

Как рассказали в медучреждении, пациентку доставила реанимационная бригада поздно ночью. Вся средняя часть ее лица представляла одну огромную рану. Поразительно, но несмотря на это девушка находилась в сознании, отвечала на вопросы и только жаловалась на боли в районе верхней губы.

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- Незамедлительно было проведено сканирование костей лицевого скелета и головы. Результат исследования - множественные открытые оскольчатые переломы средней зоны лица с отрывом верхней челюсти, все смещено к низу на 2,5 сантиметра, сломан нос и скуловые кости справа и слева, раздроблены все стенки верхнечелюстных пазух - правой и левой, оторваны носовые ходы, - рассказали в больнице.

Сложности возникли сразу - из-за серьезного повреждения лица оказалось не возможно ввести наркоз традиционным образом через маску. Пришлось наложить трахеостому - аппарат позволяющий дышать через разрез в шее. Именно через нее потом в течение всей операции подавали наркоз.

В общей сложности операция по восстановлению лица длилась более пяти часов.

"Был проведен остеосинтез титановыми мини пластинами. Самое сложное пациенту с такой травмой восстановить прикус, у нас получилось. Челюсть поднята, зафиксирована титановыми пластинами, прикус фиксирован", - рассказал челюстно-лицевой хирург, проводивший операцию Максим Казанцев.

Уже через 1,5 недели после оперативного вмешательства девушка смогла сделать вдох носом и к удивлению, она чувствует запахи. На третью неделю пациентка была выписана. По информации больницы, сейчас она находится на амбулаторном лечении под наблюдением оперировавших ее хирургов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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