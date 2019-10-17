В Красноярске хирурги восстановили лицо девушки после страшного ДТП

Уникальную операцию провели хирурги Красноярской межрайонной клинической больницы скорой помощи - фактически заново врачи собрали лицо молодой девушки, едва не погибшей в автокатастрофе.

Как рассказали в медучреждении, пациентку доставила реанимационная бригада поздно ночью. Вся средняя часть ее лица представляла одну огромную рану. Поразительно, но несмотря на это девушка находилась в сознании, отвечала на вопросы и только жаловалась на боли в районе верхней губы.

- Незамедлительно было проведено сканирование костей лицевого скелета и головы. Результат исследования - множественные открытые оскольчатые переломы средней зоны лица с отрывом верхней челюсти, все смещено к низу на 2,5 сантиметра, сломан нос и скуловые кости справа и слева, раздроблены все стенки верхнечелюстных пазух - правой и левой, оторваны носовые ходы, - рассказали в больнице.

Сложности возникли сразу - из-за серьезного повреждения лица оказалось не возможно ввести наркоз традиционным образом через маску. Пришлось наложить трахеостому - аппарат позволяющий дышать через разрез в шее. Именно через нее потом в течение всей операции подавали наркоз.

В общей сложности операция по восстановлению лица длилась более пяти часов.

"Был проведен остеосинтез титановыми мини пластинами. Самое сложное пациенту с такой травмой восстановить прикус, у нас получилось. Челюсть поднята, зафиксирована титановыми пластинами, прикус фиксирован", - рассказал челюстно-лицевой хирург, проводивший операцию Максим Казанцев.

Уже через 1,5 недели после оперативного вмешательства девушка смогла сделать вдох носом и к удивлению, она чувствует запахи. На третью неделю пациентка была выписана. По информации больницы, сейчас она находится на амбулаторном лечении под наблюдением оперировавших ее хирургов.