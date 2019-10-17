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17.10.2019 20:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Реквием по гению

В Красноярске начался фестиваль Дмитрия Хворостовского
Текст: Алексей Бондарев (Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(7993)
Масштабное мероприятие, приуроченное ко дню рождения великого русского певца, станет ежегодным.
Международный фестиваль учрежден при участии родителей - Александра Степановича и Людмилы Петровны Хворостовских. Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Международный фестиваль учрежден при участии родителей - Александра Степановича и Людмилы Петровны Хворостовских. Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Международный фестиваль учрежден при участии родителей - Александра Степановича и Людмилы Петровны Хворостовских. Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Первый фестиваль открыл "Реквием" Джузеппе Верди в исполнении звезд мировой оперной сцены: Анастасии Москвиной из Беларуси, Стивена Костелло из США, Евгения Ставинского из России и Юлии Герцевой из Швейцарии. Все они когда-то выступали вместе с Хворостовским. Им аккомпанировали хоровой ансамбль солистов "Тебе поемъ", Московский государственный академический камерный хор под руководством главного дирижера Владимира Минина и Красноярский академический симфонический оркестр под руководством Владимира Ланде.

- Как когда-то сам Дмитрий Хворостовский открывал миру безграничные возможности мастеров оперной сцены, так и этот фестиваль будет служить великим целям искусства, удивлять нас ярчайшими талантами современности, открывать новые имена, - заявил красноярский губернатор Александр Усс.

Основными площадками станут Большой концертный зал и Красноярский оперный театр

Фестиваль продлится до конца месяца. Основными площадками станут Большой концертный зал и Красноярский театр оперы и балета. На сцене последнего, кстати, и начиналась карьера певца. И теперь он носит его имя. Главной звездой программы первого фестиваля Дмитрия Хворостовского станет сольное выступление легендарного тенора Хуана Диего Флореса.

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