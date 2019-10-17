В Новосибирске пройдет торговый форум

С 6 по 8 ноября этого года в новосибирском "Экспоцентре" пройдет Торговый форум.

Его цель - привлечь внимание к развитию потребительского рынка региона как важной части экономики, объединить интересы начинающих предпринимателей, малого и среднего бизнеса и ретейла.

Форум организован правительством Новосибирской области, Ассоциацией малоформатной торговли, Общероссийской общественной организацией "ОПОРА РОССИИ", Сибирской выставочной компанией при поддержке минпромторга РФ в рамках "Сибирской продовольственной недели".

На пленарном заседании участники обсудят тренды в развитии отрасли. Впервые в регионе пройдут Первый открытый чемпионат Сибири по гастрономическому ретейлу, Сибирский фестиваль кофе и Открытый чемпионат по барменскому мастерству в номинации "шоу-флейринг".

Параллельно с дискуссионными площадками будет работать ярмарка местных товаропроизводителей "Сделано у нас". Организаторы форума повторят популярный у сибирских товаропроизводителей нетворкинг "Центр закупок сетей", где участники познакомятся с коммерческими службами известных торговых сетей.