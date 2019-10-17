В Республике Алтай семь человек пострадали в ДТП

В Республике Алтай произошло ДТП с участием трех транспортных средств. В Шебалинскую районную больницу после случившегося доставлены два водителя, четыре пассажира автомобиля Honda, а также один пассажир Toyota Corona. Троим из пострадавших пассажиров потребовалась госпитализация.

По данным полиции, авария произошла накануне вечером. На 506-м километре Чуйского тракта 23-летняя водительница автомобиля Honda Fit при обгоне автобуса Hyundai Aero Space выехала на полосу встречного движения. Первая машина столкнулась с движущимся во встречном направлении с Toyota Corona Premio. От удара автомобиль Honda откинуло на автобус, с которым произошло столкновение по касательной. Отмечается, что все водители были трезвыми.

По факту ДТП проводится административное расследование. В отношении водителя Honda вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ "Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения".