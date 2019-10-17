В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района. Как рассказали в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

В частности следователи изучают условия жизни девочки, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет определена причина смерти несовершеннолетней. Правоохранители работают на месте происшествия.

Как удалось выяснить "РГ" из собственных источников, уголовное дело возбуждено по статье о доведении до самоубийства. Тело ранним утром обнаружили ученики школы. Известно, что погибшая училась в десятом классе.