На Ставрополье обнаружен очаг африканской чумы свиней

В Ставропольском крае на территории одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов Труновского района сотрудники МЧС установили очаг АЧС. Как сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, в СПК зафиксирован падеж свиней.

"В селе Труновском на территории фермы, по предварительным данным, возник очаг заболевания "Африканская чума свиней". Проводятся карантинные мероприятия", - уточнили в МЧС.

По данным спасателей, сейчас очаг заболевания пытаются локализовать, чтобы избежать распространения на другие фермы. В Труновском районе срочно собрали заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, решается вопрос о введении ЧС на территории района.