СК завел дело против министра спорта Ставропольского края

СК Ставрополья возбудил уголовное дело о превышении полномочий против министра спорта края Романа Маркова. По информации ведомства, чиновник незаконно допустил одну из компаний к подготовке техзадания для аукциона на закупку спортинвентаря.

- Инвентарь приобретался для "Ставропольского училища олимпийского резерва" в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Впоследствии именно вышеупомянутая коммерческая организация выиграла аукцион и заключила государственный контракт на сумму свыше 14 миллионов рублей, - отмечается в сообщении ведомства.

Оказалось, что рыночная стоимость всего купленного инвентаря едва ли превышает восемь миллионов рублей, остальная сумма - около шести миллионов - была похищена.

Уголовное дело завели по части 2 статьи 286 УК РФ "превышение должностных полномочий". Дома у министра сотрудники Следственного комитета и оперативники МВД провели обыски. Изъяты документы по госконтракту. Продолжается расследование.