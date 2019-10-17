Житель Кизляра из ревности убил бывшую жену и тещу

Дагестанские полицейские задержали жителя Кизляра, подозреваемого в двойном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

38-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взломал входную дверь и проник в дом бывшей жены. На почве ревности он нанес многочисленные ножевые ранения своей 28-летней экс-супруге, а также ее 67-летней матери.

От полученных ран пенсионерка скончалась на месте. Ее дочь умерла уже по пути в больницу.

Из дома, где совершено преступление, изъяты два ножа, а также многочисленные улики, указывающие на виновника трагедии. Следователи завели уголовное дело по статье "убийство".