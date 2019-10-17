2 тысячи человек вывели из ТЦ Петербурга из-за пожара

В Петербурге свыше двух тысяч человек были эвакуированы из торгового центра "Гранд Каньон". В комплексе загорелся вентилятор и сработала пожарная сигнализация, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сам электровентилятор потушили еще до приезда огнеборцев. Никто из посетителей или сотрудников ТЦ не пострадал.

Уточняется, что пожар произошел на кровле. Сейчас выясняются причины случившегося.

Посетители сообщают в социальных сетях, что в некоторых помещениях ТЦ наблюдалось сильное задымление.