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17.10.2019 13:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербуржец чуть не убил соседа, жаловавшегося на шумный ремонт

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суд Выборгского района Петербурга вынес приговор мужчине, который напал с ножом на соседа, просившего не работать с перфоратором по ночам. От смерти соседа спасли жильцы из других квартир, которые вызвали "скорую" и скрутили дебошира.

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Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, на соседа с перфоратором завели дело по статье "покушение на убийство ".

В следствии пришли к выводу, что если бы не жильцы из других квартир, то нападавший бы убил своего соседа.Во время следственных действий и на судебных заседаниях сосед не признавал своей вины. Тем не менее, суд согласился с доказательствами, представленными стороной обвинения и ближайшие шесть лет любитель ремонта проведет в колонии строгого режима.

Также сосед должен заплатить потерпевшему 150 тысяч рублей в счет оплаты за лечение.

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