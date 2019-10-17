Петербуржец чуть не убил соседа, жаловавшегося на шумный ремонт

Суд Выборгского района Петербурга вынес приговор мужчине, который напал с ножом на соседа, просившего не работать с перфоратором по ночам. От смерти соседа спасли жильцы из других квартир, которые вызвали "скорую" и скрутили дебошира.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, на соседа с перфоратором завели дело по статье "покушение на убийство ".

В следствии пришли к выводу, что если бы не жильцы из других квартир, то нападавший бы убил своего соседа.Во время следственных действий и на судебных заседаниях сосед не признавал своей вины. Тем не менее, суд согласился с доказательствами, представленными стороной обвинения и ближайшие шесть лет любитель ремонта проведет в колонии строгого режима.

Также сосед должен заплатить потерпевшему 150 тысяч рублей в счет оплаты за лечение.