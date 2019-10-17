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17.10.2019 16:55
Проект: В регионах

Студент один, а дипломов - два

Участие в международных программах дает выпускникам СПбГАСУ возможность трудоустройства за рубежом
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Можно ли отучиться в одном вузе, а получить сразу два диплома, причем один из них — зарубежного вуза? В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете такую возможность имеют студенты строительного факультета и факультета инженерной экологии и городского хозяйства. Опыт выпускников СПбГАСУ показывает, что двойной диплом облегчает возможность начать за рубежом успешную карьеру, а участие в международных программах увеличивает вероятность ее построения.
Фото: Пресс-служба СПбГАСУ Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
Фото: Пресс-служба СПбГАСУ

В настоящее время в университете действуют три программы двойного диплома по специальностям "Инженерные системы зданий" (Building Services Engineering), "Экологический инжиниринг" (Environmental Engineering) и "Строительство" (Civiland Construction Engineering). Соответствующие соглашения заключены с двумя вузами Финляндии - Университетом прикладных наук Юго-Восточной Финляндиии и Сайменским университетом прикладных наук. Конкурсный отбор проходит на основе результатов экзамена, который проводят совместно представители финских университетов и СПбГАСУ. Такой двойной процесс образования позволяет изучить особенности технических процессов и в России, и в Финляндии, а если смотреть шире - в целом в ЕС. Однако соответствующие программы - далеко не единственный формат сотрудничества с данными вузами.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
В СПбГАСУ появятся образовательные программы на английском языке

- В прошлом году мы выиграли грант программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия 2014-2020 годы" и сейчас реализуем с вышеназванными финскими вузами проект Safe,Skilledand Productive Construction Sites, то есть "Безопасность, высокий профессионализм и эффективность на строительных площадках", - рассказала проректор СПбГАСУ по внешним связям Ирина Луговская. - Бюджет проекта составляет 402 250 евро, из которых средства гранта - более 320 тысяч.

Деньги выделены на создание образовательного "Парка безопасности", который откроется в Красном Селе на площадке СПбГАСУ в конце октября 2021 года. Использовать его планируется не только для обучения студентов, но и для подготовки и переподготовки всех категорий работников строительной отрасли (руководителей, прорабов, бригадиров, рабочих).

Еще один международный проект, который может быть реализован в содружестве с Сайменским университетом прикладных наук, - "BIM-ICE - Интеграция BIM в высшее и профессиональное образование". Заявку на участие в нем вузы уже подали, решение ожидается до конца года.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
Студенты СПбГАСУ разработали проект реставрации центра Новой Ладоги

Вообще же у СПбГАСУ более 70 договоров о сотрудничестве с разными вузами по всему миру и несколько десятков международных проектов. Например, участие в программе ЕС в области образования, подготовки кадров, молодежи и спорта "Erasmus +" дает возможность провести в другой стране определенный период времени на средства гранта. Для студентов это возможности профессиональной стажировки и расширения кругозора, для преподавателей - научного и педагогического обмена. Первоначально программа была рассчитана на 2014-2020 годы, но сейчас уже известно, что она будет продлена.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
В СПбГАСУ прошла международная конференция по BIM-моделированию

- Мы стараемся постоянно расширять список тех вузов, куда наши студенты могут поехать в рамках программ академической мобильности, - добавляет начальник отдела международного сотрудничества Светлана Петрова. - В этом году впервые заключаем договор с университетом Хоккайдо, Япония. Экзотической страной для нас является Перу, на днях был подписан первый договор с Национальным университетом Трухильо. Мы также стараемся продвигать совместные научные публикации и исследовательские проекты.

Кстати, у вуза есть наглядные практические примеры того, как расширяет возможности выпускника участие в программах международного сотрудничества. Алексей Кришталевич получил в СПбГАСУ двойной диплом одним из первых, сейчас он менеджер крупной финской компании. Более того, под его началом высокопрофессиональная команда, которая состоит из выпускников того же вуза. "Нам очень приятно, что Алексей не теряет связь с нашим вузом и помогает формировать его положительный имидж за рубежом", - отмечает Ирина Луговская.

Кстати

В этом году СПбГАСУ впервые вошел в региональный раздел рейтинга лучших вузов мира QS World University Rankings. Как поясняют в университете, это очень высокий уровень признания, так как рейтинг формируется в том числе и по отзывам экспертов мирового академического сообщества.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СПБГАСУ: строим будущее вместе
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