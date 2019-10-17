Мурманские студенты создали проект памятника-моста между РФ и Норвегией

Студенты Мурманского арктического государственного университета создали проект моста-памятника, олицетворяющего сотрудничество стран Баренцева региона. Об этом сообщила Мария Князева, проректор вуза по научно-исследовательской работе.

Памятник должен состоять из двух одинаковых половинок моста, одну из которых предстоит установить в поселке Никеле Печенгского района Заполярья, а вторую - в приграничном норвежском городе Киркенесе.

Монумент будет состоять из трех составляющих - мост, птицы и река. Река обозначает границу между Норвегией и Россией, птицы - легкость ее пересечения, а мост - связь между странами.

- В мире есть памятники-близнецы, но такого памятника из двух частей, представляющего собой единую композицию, нет нигде, - отметила Мария Князева. - Уверена, что этот объект станет очень привлекательным для туристов.

Инициаторы проекта обратились к представителям администрации Никеля и Киркенеса с просьбой поддержать их идею и выделить для памятника землю.