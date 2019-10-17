На озере под Калининградом расстреляли семью лебедей

В Калининградской области полиция приступила к проверке сообщения о расстреле семьи лебедей. О происшествии рассказал на своей странице в Facebook калининградский фотограф Денис Штейн.

Он снимал документальный фильм о жизни птиц, обосновавшихся на озере в районе поселка Логвино. Фотограф запечатлел, как пара лебедей обустроила гнездо, отложила яйца, как из яиц появились на свет четыре птенца, как малыши росли.

Однако на днях, приехав на озеро, мужчина увидел страшную картину: кто-то убил троих птенцов и одного из родителей. По словам Дениса, судя по ранам, можно сделать вывод, что стреляли из огнестрельного оружия практически в упор.

Калининградец направил заявления в областную прокуратуру и минприроды. В полицию сообщений об инциденте не поступало, но правоохранители начали проверку информации, опубликованной в соцсетях. Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе УМВД, сейчас предстоит установить обстоятельства гибели птиц и личности людей, причастных к происшествию.

В УМВД настоятельно рекомендуют калининградцам сразу же сообщать в полицию о подобных происшествиях и любых других ЧП.