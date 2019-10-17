Новости

В Перми бродячие собаки съели пенсионерку 13:46
Медведев призвал не засорять русский язык 13:38
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины 13:33
Эксперт: Результаты поддержки детского кино увидим через 5-7 лет 13:29
В РФ могут отменить плату за звонки с таксофонов на мобильные номера 13:09
На озере под Калининградом расстреляли семью лебедей 13:05
В Москве открылся внеочередной Синод РПЦ 13:03
Еще один клип Guns N' Roses набрал миллиард просмотров на YouTube 13:01
В Чебоксарах завели дело на водителя троллейбуса, врезавшегося в столб 13:00
Видео: загоревшаяся в США фура создала на трассе гигантскую пробку 13:00
В Кирове планирующий устроить стрельбу подросток вернется в школу 12:50
Путин предложил Думе отозвать признание комиссии в рамках Женевских конвенций 12:47
В Осетии скончалась солистка Мариинского театра Алина Бугулова 12:45
Лукашенко предложил Новгородской области новые проекты сотрудничества 12:44
На Кубани лжебанкиры обналичили 1,5 млрд рублей 12:39
В Тамбове кондуктор заставила попрошайничать девочку в автобусе 12:37
Моряки "Маршала Устинова" обнаружили в море байдарку с документами 12:37
Пятый муж Лолиты подал на развод 12:34
В мэрии Новосибирска рассказали о семье погибшей школьницы 12:30
Братья и сестры смогут ходить в один детский сад 12:29
Врач-беженец из Сирии отсудил у свердловского минздрава миллион рублей 12:24
Видео: Дикий кабан устроил забег по улицам и пляжам Гурзуфа 12:14
Экстремальный маневр: полет МиГ-29 на сверхмалой высоте сняли на видео 12:06
Audi продаст в России только 10 "горячих" RS5 Sportback 12:04
Сын "Тарзана" убил свою мать, бывшую "Мисс Флорида", и был застрелен 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
17.10.2019 13:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На озере под Калининградом расстреляли семью лебедей

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Калининградской области полиция приступила к проверке сообщения о расстреле семьи лебедей. О происшествии рассказал на своей странице в Facebook калининградский фотограф Денис Штейн.

Он снимал документальный фильм о жизни птиц, обосновавшихся на озере в районе поселка Логвино. Фотограф запечатлел, как пара лебедей обустроила гнездо, отложила яйца, как из яиц появились на свет четыре птенца, как малыши росли.

Власти Коми будут платить охотникам за отстрел волков и медведей

Однако на днях, приехав на озеро, мужчина увидел страшную картину: кто-то убил троих птенцов и одного из родителей. По словам Дениса, судя по ранам, можно сделать вывод, что стреляли из огнестрельного оружия практически в упор.

Калининградец направил заявления в областную прокуратуру и минприроды. В полицию сообщений об инциденте не поступало, но правоохранители начали проверку информации, опубликованной в соцсетях. Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе УМВД, сейчас предстоит установить обстоятельства гибели птиц и личности людей, причастных к происшествию.

В УМВД настоятельно рекомендуют калининградцам сразу же сообщать в полицию о подобных происшествиях и любых других ЧП.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин предложил Думе отозвать признание комиссии в рамках Женевских конвенций
Володин противопоставил "агентов влияния" реальной оппозиции
Банки будут оказывать населению госуслуги с 2020 года
Пять маршей движутся в Барселону с разных концов Каталонии
В Новосибирске проверят школу, где нашли мертвую девочку