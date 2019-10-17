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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Неделю финского кино в Петербурге откроет новый фильм Мики Каурисмяки

Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург )

25 октября в Северной столице стартует юбилейная тридцатая неделя финского кино. На открытии покажут новый фильм Мики Каурисмяки "Мастер Чен". Основной площадкой недели станет кинотеатр "Аврора", а фестивальный уик-энд 2-3 ноября пройдет на "Ленфильме". Помимо полнометражных художественных кинолент, лучших финских фильмов последних двух лет, в программе документальные и короткометражные фильмы.

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- Прошедший 2018 год показал - доля финских фильмов в национальном прокате Финляндии составила 24 процента. Таким образом, мы продолжаем удерживать за собой первое место в Скандинавии и второе в Европе по посещаемости "своих" картин, - говорит консул по культуре и СМИ генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Юсси Палмен.

В фойе кинотеатра "Аврора" будет работать выставка 28 производственных фотографий фильмов режиссера Аки Каурисмяки, впервые представленная публике в 1995 году. Тексты к фотографиям написал многолетний помощник Аки - Паули Пентти.

А 26 октября финские режиссеры Сельма Вилхунен и Зайда Бергрот, чьи фильмы входят в программу XXX Недели кино Финляндии, обсудят роль женщин в киноиндустрии, поднимут темы, актуальные для современного финского кино. В дискуссии примут участие петербургские киноведы Виктория Майзель, Нина Савченкова, Марат Шабаев и Ольга Давыдова. Модерировать дискуссию будет кинокритик, доктор искусствоведения Анжелика Артюх.

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