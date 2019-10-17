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17.10.2019 07:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропавшую школьницу из Ленобласти нашли живой после телепрограммы

Текст: Вера Черенева

Счастливо закончилась история с исчезновением 14-летней девушки из Ленобласти и 17-летнего юноши из Смоленской области. Спустя несколько месяцев поисков, подростков нашли живыми. Оказалось, влюбленные решили жить в деревне подальше от родственников и друзей. "Сдал" их сосед, который посмотрел телепрограмму "Пусть говорят", где рассказывалось об исчезновении школьников.

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Как сообщают в Следственном комитете по Ленинградской области, программа вышла в эфир 16 октября. В титрах был указан номер телефона дежурного следственного управления СК по Ленобласти.

Сразу после окончания телепрограммы, дежурному стали звонить жители Брянской области, рассказывающие, что видели подходящих под описание подростков. Вскоре был установлен и конкретный населенный пункт - подростки прятались в деревне Красная Жуковского района Брянщины.

Оказалось, что подростки познакомились в социальных сетях, решили вместе сбежать и начать новую жизнь. Сейчас информация о них передана родителям.

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