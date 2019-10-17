Российская сторона направит ноту протеста Вашингтону после инцидента с американскими дипломатами, которые попытались без разрешения въехать в Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранных граждан. "Сегодня должна быть отправлена", - заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов в беседе с журналистами.

Речь идет о трех сотрудниках военного атташата дипмиссии США, которых 14 октября сняли с поезда на маршруте Ненокса - Северодвинск. На Смоленской площади пока не озвучивали имена нарушителей. "У нас есть их имена. Но, я считаю, мы пока с этим повременим, хотя такой деликатности со стороны американских партнеров не наблюдаем", - заявила представитель МИД России Мария Захарова. Между тем в прессе отмечают, что на режимную территорию пытались проникнуть военно-морской атташе при посольстве США капитан первого ранга Уильям Уитситт Кертис, атташе при посольстве Джерри Арриола Энтони, а также военный атташе при посольстве полковник Д.С. Данн.

Американская дипмиссия настаивает на невиновности своих сотрудников и утверждает, что обо всем заранее уведомила российских партнеров. По словам Захаровой, представители военного атташата при посольстве США в Москве действительно запросили и получили в Минобороны России разрешение для поездки в Архангельск, но не в Северодвинск. "Вместо этого на арендованном автомобиле с российскими номерными знаками они 14 октября прибыли в Северодвинск. Там они сели на электричку и отправились в населенный пункт, поблизости от которого находится испытательный полигон, а также другие объекты оборонного назначения", - уточнила дипломат.

"Никто американских военных дипломатов не задерживал. Насколько известно, в Северодвинске они сели в автомашину и направились в сторону Москвы", - указала Захарова. В российском внешнеполитическом ведомстве в шутку предположили, что американцы могли "заблудиться" по пути в Архангельск.