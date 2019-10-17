Новости

Попытка ограбления аэропорта в Бразилии обернулась захватом заложников 20:19
В Раде создали межфракционное объединение "Кубань" 20:16
Fiat Chrysler оштрафован за нарушение норм по расходу топлива 20:03
Мурманские студенты создали проект памятника-моста между РФ и Норвегией 19:58
В минпромторге спрогнозировали рост электронной торговли 19:30
Видео: Археологи раскопали два крупных дворца династии Ляо 19:16
Сахарские муравьи оказались быстрее гепардов 19:14
ЦБ отметил значительный рост вкладов населения 19:13
Путин решит вопрос с бесплатностью второго высшего для режиссеров 19:09
Минэкономразвития сообщило об ускорении темпов роста ВВП 18:41
Владимирские следователи проверят заявления об избиении осужденного 18:33
Обвинение определилось со сроком для экс-премьера Дагестана 18:30
Видео: В челябинском аэропорту дебошир ударил полицейского 18:30
В Петербурге умер призер Олимпийских игр Андрей Смирнов 18:25
Toyota осталась самым дорогим в мире автомобильным брендом 18:23
Москва приступила к автоматизации тарифного регулирования 18:22
В РФ издана книга "Переводы смыслов Корана" на современном татарском языке 18:19
Убийцы жительницы Екатеринбурга уже находились в федеральном розыске 18:08
Асад пообещал дать отпор Турции на севере Сирии 18:01
Руководители погранвойск СНГ приняли документы по укреплению безопасности 18:00
В Австрии с 1 ноября вступает в силу запрет на курение в общепите 17:54
Пушков прокомментировал тон письма Трампа Эрдогану 17:47
Актриса Джули Гибсон умерла на 107-м году жизни 17:43
СК завел дело против министра спорта Ставропольского края 17:43
Житель Кизляра из ревности убил бывшую жену и тещу 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Какие орехи - самые полезные
Какие орехи - самые полезные
17.10.2019 19:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москва направит США ноту протеста

Текст: Александр Ленин
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(7993)
Российская сторона направит ноту протеста Вашингтону после инцидента с американскими дипломатами, которые попытались без разрешения въехать в Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранных граждан. "Сегодня должна быть отправлена", - заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов в беседе с журналистами.

Речь идет о трех сотрудниках военного атташата дипмиссии США, которых 14 октября сняли с поезда на маршруте Ненокса - Северодвинск. На Смоленской площади пока не озвучивали имена нарушителей. "У нас есть их имена. Но, я считаю, мы пока с этим повременим, хотя такой деликатности со стороны американских партнеров не наблюдаем", - заявила представитель МИД России Мария Захарова. Между тем в прессе отмечают, что на режимную территорию пытались проникнуть военно-морской атташе при посольстве США капитан первого ранга Уильям Уитситт Кертис, атташе при посольстве Джерри Арриола Энтони, а также военный атташе при посольстве полковник Д.С. Данн.

Фото: LUCAS JACKSON/ AP
ООН сочла нарушением невыдачу виз дипломатам РФ

Американская дипмиссия настаивает на невиновности своих сотрудников и утверждает, что обо всем заранее уведомила российских партнеров. По словам Захаровой, представители военного атташата при посольстве США в Москве действительно запросили и получили в Минобороны России разрешение для поездки в Архангельск, но не в Северодвинск. "Вместо этого на арендованном автомобиле с российскими номерными знаками они 14 октября прибыли в Северодвинск. Там они сели на электричку и отправились в населенный пункт, поблизости от которого находится испытательный полигон, а также другие объекты оборонного назначения", - уточнила дипломат.

"Никто американских военных дипломатов не задерживал. Насколько известно, в Северодвинске они сели в автомашину и направились в сторону Москвы", - указала Захарова. В российском внешнеполитическом ведомстве в шутку предположили, что американцы могли "заблудиться" по пути в Архангельск.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Правительство Минобороны Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск СЗФО Архангельская область Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили слова немецкого политика о вредности санкций
Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
ГИБДД поддержала увеличение скорости на магистралях до 130 км/ч
Асад пообещал дать отпор Турции на севере Сирии
Суд освободил четверых обвиняемых по делу о "Зимней вишне"