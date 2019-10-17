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17.10.2019 22:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Спектакли Национальных театров покажут на Театральной олимпиаде в Петербурге

Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(7993)
Национальные театры России на Театральной олимпиаде 2019, Санкт-Петербург, 21-24 октября
Якутский театр "Олонхо" в спектакле "Воительница-Джырыбына" расскажет про девушку-богатыря. Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019 / Интерпресс Якутский театр "Олонхо" в спектакле "Воительница-Джырыбына" расскажет про девушку-богатыря. Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019 / Интерпресс
Якутский театр "Олонхо" в спектакле "Воительница-Джырыбына" расскажет про девушку-богатыря. Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019 / Интерпресс

Уникальная по своему колориту программа Национальных театров России международной Театральной олимпиады 2019 знакомит с культурой Татарстана, Бурятии, Якутии, Чечни, Карелии, Башкортостана и Калмыкии. Большинство спектаклей основаны на фольклоре, легендах и звучат на национальных языках с переводом, не мешающим ощутить всю фонетическую прелесть и звуковое своеобразие постановок.

Фото: пресс-служба Всероссийского театрального марафона.
Эстафету Всероссийского театрального марафона принял Грозный

Куратором этой новой "олимпийской" программы стал Татарский государственный академический театр им. Г. Камала. "Мы попытались охватить всю географию России, - рассказал главный режиссер театра Фарид Бикчантаев. - В программе представлены национальные театры Севера, Дальнего Востока, Кавказа и Поволжья. Основным критерием отбора спектаклей была национальная литература и драматургия. Все постановки делали национальные режиссеры, а актерские работы прежде всего демонстрируют особенности национальных театральных школ".

В ближайшую неделю Национальный театр Карелии на сцене ТЮЗа им. Брянцева показывает фантастическую сказку для взрослых "Ходари" (режиссер Андрей Дежонов, 21 октября), герой которой попадает в загадочную карельскую деревню, чьи жители забыли, как на свет появляются дети, но в то же время умеют многое, недоступное обычным людям. И второй спектакль по мотивам карельских сказок "Сын-медведь" (режиссер Вячеслав Поляков, 22 октября) с оригинальным музыкальным оформлением: вживую прозвучат кантеле, йоухикко, тростниковые дудочки, сигудэк и другие народные карельские инструменты.

Якутский театр "Олонхо" в спектакле "Воительница-Джырыбына" расскажет про девушку-богатыря, сражающуюся со злыми духами (режиссура и драматургия Матрены Корниловой, 22 и 23 октября в Театре "На Литейном"). И здесь зрителя ждет медитативное погружение в мир традиционного якутского пения "тойук", шаманского обряда и завораживающей национальной пластики.

Фото: предоставлено "АРТ-ПАРТНЕР ХХi".
Премьера спектакля "Борис" Дмитрия Крымова пройдет в Музее Москвы в октябре

Чеченский государственный драмтеатр им. Ханпаши Нурадилова привезет спектакль по мотивам чеченских народных преданий "Выше гор" (постановка Хавы Ахмадовой, 23 октября на сцене "Балтдома"). Легенды о милосердии и прощении объединены сюжетом о нравственном коде народа - о законе, который "выше гор". Премьера спектакля состоялась сначала в Москве, только потом в Грозном, а до этого артисты чеченской труппы 33 года не выезжали на гастроли.

Символично, что вторым спектаклем для показа была выбрана постановка Хавы Ахмадовой "Свой дом - красный дом, или Дорога домой" (24 октября в "Балтдоме") о жизни современного чеченского иммигранта в Париже. Пережив на рубеже нового века трагедию войны, сотни тысяч чеченцев оказались в статусе беженцев. В том числе и в Европе - где попытались устроить свою судьбу, не потеряв в новом для себя мире национальную идентичность.

Культура Театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк Театр с Ириной Корнеевой
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