Стало известно, где россияне проведут ноябрьские праздники

Во время длинных ноябрьских выходных большинство российских путешественников отправятся в Москву, Санкт-Петербург и Прагу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Среди внутренних направлений также популярны поездки в Сочи, Краснодар и Калининград. А те граждане, что предпочли зарубежный отдых, кроме Праги выбрали еще Амстердам, Стамбул, Берлин и Париж.

Представители сервиса отмечают, что цена на авиабилеты с 2 по 4 ноября возросла за счет повышенного спроса. Авторы исследования советуют уезжать на отдых на день-два раньше, а возвращаться чуть позже. Например, вылет до и после праздников в Дубай обойдется дешевле на 40 процентов, в Вену - на 50.

А выгоднее всего летать вне праздников в Рим: в будни билеты в столицу Италии будут дешевле на 70 процентов.