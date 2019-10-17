В Екатерининском дворце начинается реставрация Зубовского флигеля - личных покоев императрицы Екатерины II. Как говорят в Государственном музее-заповеднике "Царское Село", это последние незалеченные раны дворца, нанесенные Великой Отечественной войной. Символично, что работы начинаются в преддверии 75-летия Победы.

Свое название дворец получил по имени жены Петра Великого, Екатерины I, но в истории он связан с именем Екатерины II. Интерьеры ее личных покоев создавали Чарлз Камерон и Джакомо Кваренги. В отделке Синего (Табакерка), Зеркального и Серебряного кабинетов, Опочивальни, Купольного и Китайского залов, Туалетной и Рафаэлевской комнат использовались натуральный камень и дерево, синее, молочное и аметистовое стекло, фарфоровые плакетки, мастика, живопись, китайские лаки. Главный принцип - "простота со вкусом". Богатые ткани и позолоту оставили для парадных залов.

В коллекции музея сохранилось несколько подлинных предметов из интерьеров Зубовского флигеля, но вот убранство этих крохотных комнат было утрачено полностью. Восстанавливать его планируется по акварелям XVIII - XIX века и фотографиям довоенного времени. Сохранились также автохромы, сделанные в интерьерах этой части дворца в 1917 году с использованием первой в мире технологии цветной фотографии. Проекты воссоздания пяти залов уже готовы, на разработку еще трех - Китайского, Рафаэлевской и Туалетной комнат конкурс будет объявлен в ближайшее время.

- Самым тяжелым для нас будет Китайский зал, - рассказала директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова. - В его отделке использовались китайские ширмы, в традициях XVIII века их распилили вдоль и использовали как стеновые панели. Воспроизводить китайские технологии на петербургской земле мы не планируем и сейчас ведем консультации, где в Китае традиционные технологии сохранились и где смогут повторить их для нас.

В Рафаэлевской комнате - другая проблема. Свое название это помещение получило из-за оформления - стены были украшены гравюрами с картонов Рафаэля. Здесь Кваренги произвел "пробу пера", прежде чем устроить в Эрмитаже залы с копиями фресок ватиканских Лоджий. По иронии судьбы подлинные гравюры сейчас находятся в Эрмитаже - заменить те, которые пришли в ветхость, приказал в 1824 году Александр I. И "новые" погибли в пожаре 1944 года.

Не удастся, конечно, восстановить и интерьер опочивальни - кровати XVIII века в фондах музея нет. Но зато в этой комнате появится еще один дверной проем (сейчас он зашит). В отличие от парадных дверей эта - высотой чуть более полутора метров. Она вела на Лестницу фаворитов - по ней с первого этажа можно попасть в спальню императрицы.

В музее рассчитывают, что все работы займут пять лет, хотя первые пять залов планируется закончить к декабрю 2022 года. Сейчас идут переговоры с предприятиями, которые смогут выполнить детали интерьеров по старинным технологиям. Переговоры об изготовлении стеклянных деталей ведутся с Мальцовским заводом, по поводу фарфоровых плакеток планируется обратиться напрямую к Императорскому фарфоровому заводу, который был их изготовителем по заказу Екатерины II.