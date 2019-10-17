Новости

Основательница музея "Гараж" вышла замуж за греческого миллиардера 21:59
2 тысячи человек вывели из ТЦ Петербурга из-за пожара 21:52
Россию могут пригласить на саммит G7 в 2020 году 21:39
Российский хоккеист НХЛ дисквалифицирован из-за запрещенных веществ 21:32
Вышел трейлер фильма "Вдова" - "Ведьмы из Блэр" по-русски" 21:30
В Париже представят 720-полое неуязвимое существо, названное по фильму ужасов 21:00
Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit 20:56
Трамп внес на утверждение сената кандидатуру посла в России Салливана 20:51
Жительницу Нижнего Новгорода будут судить за торговлю детьми 20:30
Попытка ограбления аэропорта в Бразилии обернулась захватом заложников 20:19
В Раде создали межфракционное объединение "Кубань" 20:16
Fiat Chrysler оштрафован за нарушение норм по расходу топлива 20:03
Мурманские студенты создали проект памятника-моста между РФ и Норвегией 19:58
В минпромторге спрогнозировали рост электронной торговли 19:30
Видео: Археологи раскопали два крупных дворца династии Ляо 19:16
Сахарские муравьи оказались быстрее гепардов 19:14
ЦБ отметил значительный рост вкладов населения 19:13
Путин решит вопрос с бесплатностью второго высшего для режиссеров 19:09
Минэкономразвития сообщило об ускорении темпов роста ВВП 18:41
Владимирские следователи проверят заявления об избиении осужденного 18:33
Обвинение определилось со сроком для экс-премьера Дагестана 18:30
Видео: В челябинском аэропорту дебошир ударил полицейского 18:30
В Петербурге умер призер Олимпийских игр Андрей Смирнов 18:25
Toyota осталась самым дорогим в мире автомобильным брендом 18:23
Москва приступила к автоматизации тарифного регулирования 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Какие орехи - самые полезные
Какие орехи - самые полезные
17.10.2019 21:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Лестница для фаворитов

В Царском Селе воссоздают покои императрицы
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(7993)
В Екатерининском дворце начинается реставрация Зубовского флигеля - личных покоев императрицы Екатерины II. Как говорят в Государственном музее-заповеднике "Царское Село", это последние незалеченные раны дворца, нанесенные Великой Отечественной войной. Символично, что работы начинаются в преддверии 75-летия Победы.
Зубовский флигель восстановят по акварелям XVIII-XIX веков и фото довоенных времен. Фото: Анжела Мнацаканян Зубовский флигель восстановят по акварелям XVIII-XIX веков и фото довоенных времен. Фото: Анжела Мнацаканян
Зубовский флигель восстановят по акварелям XVIII-XIX веков и фото довоенных времен. Фото: Анжела Мнацаканян

Свое название дворец получил по имени жены Петра Великого, Екатерины I, но в истории он связан с именем Екатерины II. Интерьеры ее личных покоев создавали Чарлз Камерон и Джакомо Кваренги. В отделке Синего (Табакерка), Зеркального и Серебряного кабинетов, Опочивальни, Купольного и Китайского залов, Туалетной и Рафаэлевской комнат использовались натуральный камень и дерево, синее, молочное и аметистовое стекло, фарфоровые плакетки, мастика, живопись, китайские лаки. Главный принцип - "простота со вкусом". Богатые ткани и позолоту оставили для парадных залов.

Фото: РИА Новости
Как немка Екатерина II пыталась улучшить быт россиян

В коллекции музея сохранилось несколько подлинных предметов из интерьеров Зубовского флигеля, но вот убранство этих крохотных комнат было утрачено полностью. Восстанавливать его планируется по акварелям XVIII - XIX века и фотографиям довоенного времени. Сохранились также автохромы, сделанные в интерьерах этой части дворца в 1917 году с использованием первой в мире технологии цветной фотографии. Проекты воссоздания пяти залов уже готовы, на разработку еще трех - Китайского, Рафаэлевской и Туалетной комнат конкурс будет объявлен в ближайшее время.

- Самым тяжелым для нас будет Китайский зал, - рассказала директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова. - В его отделке использовались китайские ширмы, в традициях XVIII века их распилили вдоль и использовали как стеновые панели. Воспроизводить китайские технологии на петербургской земле мы не планируем и сейчас ведем консультации, где в Китае традиционные технологии сохранились и где смогут повторить их для нас.

В Рафаэлевской комнате - другая проблема. Свое название это помещение получило из-за оформления - стены были украшены гравюрами с картонов Рафаэля. Здесь Кваренги произвел "пробу пера", прежде чем устроить в Эрмитаже залы с копиями фресок ватиканских Лоджий. По иронии судьбы подлинные гравюры сейчас находятся в Эрмитаже - заменить те, которые пришли в ветхость, приказал в 1824 году Александр I. И "новые" погибли в пожаре 1944 года.

Не удастся, конечно, восстановить и интерьер опочивальни - кровати XVIII века в фондах музея нет. Но зато в этой комнате появится еще один дверной проем (сейчас он зашит). В отличие от парадных дверей эта - высотой чуть более полутора метров. Она вела на Лестницу фаворитов - по ней с первого этажа можно попасть в спальню императрицы.

В музее рассчитывают, что все работы займут пять лет, хотя первые пять залов планируется закончить к декабрю 2022 года. Сейчас идут переговоры с предприятиями, которые смогут выполнить детали интерьеров по старинным технологиям. Переговоры об изготовлении стеклянных деталей ведутся с Мальцовским заводом, по поводу фарфоровых плакеток планируется обратиться напрямую к Императорскому фарфоровому заводу, который был их изготовителем по заказу Екатерины II.

Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Царская семья Романовых
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Турция приостановит военную операцию в Сирии
В Совфеде оценили слова немецкого политика о вредности санкций
Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
ГИБДД поддержала увеличение скорости на магистралях до 130 км/ч
Суд освободил четверых обвиняемых по делу о "Зимней вишне"