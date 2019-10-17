В центре Петербурга обнаружены подвалы старинного закопанного рынка

В Петербурге на пересечении Вознесенского проспекта и набережной реки Фонтанки найдены подвалы Владимирского пассажа Ново-Александровского рынка, сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры РАН, специалисты которого ведут археологические раскопки на этой территории.

Сам рынок был построен в 1868 году по проекту архитектора Александра Бруни. Во время раскопок археологам открылись остатки фундамента, часть фасадов и сводчатые перекрытия.

На территории площадью 800 квадратных метров обнаружены печные изразцы, плитки, кирпичи. Находок могло быть и больше, но после революции на территории обустроили казенные винные склады, а в 1932 году комплекс и вовсе был разобран.

Ново-Александровский рынок был одним из крупнейших в городе. Он относился к так называемым "толкучкам", здесь активно велась торговля с рук. Также были и лавки, где продавали мебель, одежду, антиквариат. А в пассаже местные модницы покупали шляпки и косметику.

Раскопки на территории комплекса продлятся до конца октября.