В Петербург зачастили лоси

Участились случаи появления лосей на территории Санкт-Петербурга, сообщают в городском комитете по природопользованию.

По данным Николая Ахматовича, начальника отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира, лосей встречали в Шушарах, недалеко от Новоселок, а также на Кольцевой автодороге.

Особенную опасность эти крупные животные представляют для автомобилистов. По данным ведомства, этой осенью автомобили столкнулись с лосями как минимум дважды. А всего с начала года произошло четыре аварии с участием лосей. В основном - в ночное время или ранним утром.

Сотрудники комитета объясняют повышенную активность лосей тем, что сейчас у них так называемый период гона. Поэтому животные уходят далеко от своих привычных мест обитания и порой могут вести себя агрессивно.

Тем, кто встретился с лосем, Николай Ахматович советует не приближаться к сохатому - он может напасть, если почувствует опасность. Автомобилистам же необходимо быть предельно внимательными в зоне действия дорожных знаков "Дикие животные". При появлении лося следует остановиться или уехать на небольшой скорости. Если же столкновение произошло, лося ни в коем случае нельзя увозить с места ДТП: это будет расцениваться как изъятие дикого животного из среды обитания без соответствующего разрешения. Надо выставить "треугольник", вызвать сотрудников ГИБДД и оформить аварию по правилам. А штраф за сбитое животное компенсируется по полису ОСАГО.

Сезон повышенной активности лосей завершится в начале ноября.

Справка "РГ"

Согласно данным государственного охотничьего реестра, популяция лосей в лесах Ленинградской области превышает 20 тысяч особей.