В Петербурге умер призер Олимпийских игр Андрей Смирнов

В Петербурге ушел из жизни заслуженный мастер спорта СССР, двукратный призер Олимпийских игр в Монреале в 1976 году Андрей Владиславович Смирнов. Известный спортсмен умер на 63-м году жизни, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

В Монреале Андрей Смирнов завоевал серебряную медаль в командной эстафете четыре по 200 метров и бронзовую - в комплексном плавании на дистанции 400 метров. Он неоднократно становился серебряным и бронзовым призером на чемпионатах Европы и мира.

После окончания спортивной карьеры работал заместителем директора Спортивной школы олимпийского резерва Кировского района Санкт-Петербурга. Андрей Смирнов награжден знаком "Отличник физической культуры и спорта".

Соболезнования родным и близким выразила Спортивная школа олимпийского резерва.