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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В русском музее после реставрации показали "Святую Русь" Нестерова

Текст: Владимир Карабатов (Санкт-Петербург)
Фото: Владимир Карабатов/РГ Фото: Владимир Карабатов/РГ
Фото: Владимир Карабатов/РГ

В Русском музее после полномасштабной реставрации выставили картину Михаила Нестерова "Святая Русь". Трем специалистам потребовалось полгода, чтобы устранить хронические проблемы отслоения красочного слоя от грунтовой основы картины.

Марат Дашкин, ведущий художник-реставратор Отдела реставрации станковой масляной живописи рассказал, что в ходе реставрационных работ был укреплен красочный слой картины, обеспечено оптимальное натяжение на подрамнике, а также удалены все загрязнения и остатки старых реставрационных наклеек.

Фото: Предоставлено Эрмитажем
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Наталья Романова, ведущий художник-реставратор Отдела реставрации масляной живописи Русского музея сообщила, что работа знаменитого художника была спасена от необратимых изменений. Серьезные повреждения могли быть видны только профессиональному взгляду и отсутствие своевременной реставрации могло привести к потере красочного слоя.

По словам Ольги Бабиной, заместителя директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Русского музея, непростой задачей для специалистов стало перемещение картины в мастерские. Для работы над полотном были закрыты несколько залов музея.

На сегодняшний день полотно успешно отреставрировано и готово представлять русское искусство не только в экспозиции Михайловского дворца, но и за его пределами.

На полотне "Святая Русь" показана северная деревня. Во время поездки на Соловецкие острова Нестеров впечатлился природой русского севера.  По сюжету, к Христу и его наиболее почитаемыми на Руси святыми заступниками - Николаем, Сергием и Георгием, пришли богомольцы. Художник сумел создать реалистичные образы собравшихся - они словно сошли со стен храмов, росписям которых Михаил Нестеров отдал много лет своей жизни.

Эта работа сыграла важную роль в судьбе живописца. Во время первого показа еще не законченной работы на полотно пришла посмотреть Екатерина Петровна Васильева, спустя несколько месяцев она стала женой Михаила Нестерова.

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