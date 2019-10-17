Всероссийский театральный марафон вышел на финишную Северную прямую

Всероссийский театральный марафон подошел к завершающему этапу этого масштабного культурного проекта - последнему Северо-Западному федеральному округу. Праздничное действо по поводу и торжественная церемония передачи символа Года театра состоялось в Академическом театре драмы им. Савина в Сыктывкаре.

Глава республики Коми Сергей Гапликов принял символ Года театра от полномочного представителя президента РФ Александра Гуцана, который, в свою очередь, получил артефакт из рук самого "маленького принца", - ведь именно это произведение Экзюпери стало основой театрализованного пролога. Как отметил режиссер постановки, главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев, "театральный марафон - это своеобразное путешествие по регионам нашей страны. "Маленький принц" - путешествие по планетам, а ведь каждый театральный жанр - это своеобразная удивительная планета. Отсюда и главная тема пролога - путешествие Маленького принца".

В канву творения Экзюпери Вячеслав Стародубцев вписал выступления лучших коллективов и артистов Коми. Древнеязыческое действо с шаманами от государственного ансамбля песни и танца "Асья Кыа", хореографическая композиция Театра оперы и балета, песня композитора Республики Коми Михаила Герцмана в исполнении солистки Большого театра Ольги Селиверстовой (уроженки города Ухты, Коми), хип-хоп сет от чемпионов мира United beat из Ухты слились в единую драматургическую линию. Яркие световые 3D видеопроекции задавали общий тон пролога - фантастическое путешествие в красках северного сияния. Настоящий гимн русскому Северу.

Сами хозяева праздника - Театр драмы им. Савина - представили на суд зрителя сказку-притчу "Синяя птица" по Метерлинку. А для специалистов театра приготовили уже ставшей традицией марафона профессиональную спецпрограмму - мастер-классы и творческие встречи с ведущими театральными деятелями, в частности, с народным артистом СССР, балетмейстером Михаилом Лавровским, доцентом ГИТИСа Юлией Большаковой, директором театрального музея им.А.Бахрушина Дмитрием Родионовым, режиссером и педагогом от Ассоциации инклюзивного искусства "АСДИИСК" Яной Савченко.

В фойе и на площади перед Театром им.В.Савина публика познакомилась с эксклюзивными фотовыставками "Хроника Всероссийского театрального марафона" и "Театр в объективе ТАСС". В Центре культурных инициатив "Югор" открылась выставка Музея Бахрушина "Сверхзадача - выжить" к 75-летию Воркутинского музыкально-драматического театра. "Выставка посвящена этой драматической истории, блестящей плеяде актеров, которые в самое тяжелое время в жизни страны сохраняли для зрителя свет искусства", - пояснил директор Театрального музея им. Бахрушина Дмитрий Родионов, который едет с марафоном, начиная с Владивостока. "Театральный марафон показывает нам потрясающую плеяду талантливейших коллективов - и молодых и метров, это все в едином энергетическом бурлении происходит во всей стране, - отметил Родионов. - Здесь в Коми очень хорошая театральная традиция, а линия традиции так важна сегодня". Уже вошедшую в Книгу рекордов Гиннеса передвижную выставку Бахрушинского музея, посвященную истокам русского театра, руководитель Бахрушинского музея передал в дар Сыктывкару.

Народный артист СССР Михаил Лавровский дал мастер-класс солистам Театра оперы и балета Республики Коми, солистка Большого театра Ольга Селиверстова не только выступила на церемонии, но и провела в колледже искусств мастер-класс по оперному вокалу. Доцент ГИТИСа Юлия Большакова провела семинар "Молодежь и культура. Вызовы времени и перспективы "самоорганизации" культурных проектов". В местном университете актер и режиссер Даниил Иванов дал уроки актерского мастерства.

После Сыктывкара Всероссийский театральный марафон встретят в Нарьян-Маре, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Пскове, Великом Новгороде, Вологде, Архангельске, Мурманске и Калининграде. В столице Коми пройдут гастроли Русского театра из Махачкалы, а уже 17 октября Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми привезет символ марафона в Нарьян-Мар, передав гастрольную эстафету Ненецкому автономному округу.

Справка "РГ"

Всероссийский театральный марафон стартовал в январе 2019 года во Владивостоке. За это время в нем приняли участие 74 региона РФ и 123 региональных театра. Свыше миллиона зрителей посетили или посмотрели онлайн трансляции 180 спектаклей̆ разных жанров. "Мы считаем, что проведение такого театрального марафона на всем культурном пространстве России поможет нам довести самые лучшие постанови лучших театров России до зрителей и привлечет больше внимания публики", - считает глава оргкомитета Года театра Ольга Голодец.