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17.10.2019 12:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Братья и сестры смогут ходить в один детский сад

Текст: Юлия Кривошапко

Дети из многодетных семей получат приоритетное право поступать не только в одну школу, но и в один детский сад. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов на форуме "Взгляд в цифровое будущее" в Сочи.

Фото: iStock
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Норму, о которой идет речь, заложат в законопроект, который уже находится в Госдуме. "Дополнение планируется сделать на этапе подготовки документа ко второму чтению", - уточнил Кутепов

Сейчас школы и детские сады должны в приоритетном порядке принимать детей, живущих на закрепленных за образовательными учреждениями территориях. Но часто бывает так, что мест не хватает, поэтому братья и сестры посещают разные школы и детские сады. Законодатели считают, что дети из одной семьи должны иметь возможность получать образование в одной школе.

Законопроект, закрепляющий в Семейном кодексе России право преимущественного приема детей в школу, где уже обучаются их братья и сестры, был принят Госдумой в первом чтении в июле 2019 года.

Общество Семья и дети Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Очередь в детский сад
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