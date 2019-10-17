Братья и сестры смогут ходить в один детский сад

Дети из многодетных семей получат приоритетное право поступать не только в одну школу, но и в один детский сад. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов на форуме "Взгляд в цифровое будущее" в Сочи.

Норму, о которой идет речь, заложат в законопроект, который уже находится в Госдуме. "Дополнение планируется сделать на этапе подготовки документа ко второму чтению", - уточнил Кутепов

Сейчас школы и детские сады должны в приоритетном порядке принимать детей, живущих на закрепленных за образовательными учреждениями территориях. Но часто бывает так, что мест не хватает, поэтому братья и сестры посещают разные школы и детские сады. Законодатели считают, что дети из одной семьи должны иметь возможность получать образование в одной школе.

Законопроект, закрепляющий в Семейном кодексе России право преимущественного приема детей в школу, где уже обучаются их братья и сестры, был принят Госдумой в первом чтении в июле 2019 года.