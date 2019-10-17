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17.10.2019 09:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Глава Крыма выступил за охрану школ и детсадов Росгвардией

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Власти Крыма обратились в правительство РФ с предложением о том, чтобы образовательные учреждения охраняли сотрудники Росгвардии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Считаю, что все учреждения образования должна охранять Росгвардия. В правительство РФ направлено соответствующее обращение. Надеемся на положительный ответ, - рассказал он в годовщину трагедии в Керченском политехническом колледже.

По словам Аксенова, это "бессмысленное и жестокое преступление" потрясло не только Крым, но и всю Россию.

Фото: Следственный комитет РФ
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- Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем, - призвал он. - Для этого в Крыму приняты дополнительные меры прежде всего для обеспечения безопасности образовательных организаций.

Глава Крыма заверил, что во всех учебных заведениях сейчас действует пропускной режим и усилена охрана.

- На сегодняшний день системами автоматической пожарной сигнализации оборудован 71 процент образовательных организаций, системами видеонаблюдения - 53, системами контроля управления доступом - 26, тревожными кнопками - 66 процентов, - уточнил Аксенов.

Фото: Алексей Вакуленко/ РГ
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Он также анонсировал установку систем пожарной безопасности к 2021 году во всех школах, а к 2023-му - во всех детских садах.

- К началу 2024 года все образовательные организации будут обеспечены видеонаблюдением и ограждениями, - подчеркнул Аксенов.

При этом глава республики признал, что "никакой забор, никакая охрана, никакие технические или психологические средства не могут на сто процентов защитить от террористов". По его мнению, важна прежде всего воспитательная работа.

- И, конечно, очень важна профилактическая работа спецслужб, в том числе и в плане контроля соцсетей, - добавил он.

Трагедия в Керченском политехе произошла 17 октября 2018 года. Студент Владислав Росляков взорвал в колледже самодельную бомбу и устроил стрельбу. В результате погиб 21 человек, в том числе 16 студентов и пять сотрудников учебного заведения. Этим летом от последствий полученных ранений скончалась преподавательница колледжа. Сам Росляков покончил с собой. Более 50 человек получили ранения.

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