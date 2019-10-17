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17.10.2019 15:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как 20 лет назад боевики пытались устроить в Астрахани крупный теракт

Текст: Николай Грищенко
В селе Красный Яр Астраханской области сотрудники полиции почтили память погибших товарищей - Олега Копина, Аркадия Петрова и Юрия Суюнчалиева. В 1999 году они ценой своей жизни предотвратили крупный теракт на Астраханском газоперерабатывающем заводе. В результате диверсии могли пострадать сотни человек и произойти экологическая катастрофа.
Фото: Пресс-служба МВД России по Астраханской области Фото: Пресс-служба МВД России по Астраханской области
Фото: Пресс-служба МВД России по Астраханской области

Погибшим при исполнении служебного долга милиционерам открыли мемориальные доски и после траурного митинга почтили их память минутой молчания.

Фото: ЦСН ФСБ РФ
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- Трагические события начали развиваться еще 16 октября. Двое боевиков из Чечни окольными степными дорогами пробрались к путепроводу у въезда на территорию газоперерабатывающего комплекса. Около часа ночи, пользуясь темнотой и туманом, они заминировали опоры моста над веткой железной дороги. Их целью были постоянно проходившие здесь пассажирские и грузовые составы с различными опасными химикатами, - рассказал сотрудник пресс-службы МВД Астраханской области Артем Сладков.

Людей в камуфляже увидел случайный автомобилист, проезжавший по трассе Москва-Астрахань. Он вышел из машины спросить в чем дело, но в ответ раздались автоматные очереди. К счастью, мужчина успел уехать.

А на выстрелы уже спешил инспектор отдельной роты ДПС Аркадий Петров. Вооруженный лишь пистолетом он дал бой боевикам с автоматами и гранатометами. Перестрелка была короткой, за несколько секунд патрульный автомобиль был изрешечен пулями, но шум ночного боя услышала охрана ГПЗ. Благо, огромный химзавод находился буквально в 400 метрах. Диверсанты дважды выстрелили в охранников из гранатометов и скрылись на мотоцикле в сторону Харабали. Позже саперы нашли огромное количество взрывчатки.

Фото: iStock
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К вечеру 17 октября астраханским милиционерам удалось найти место, где следы уводили в степное бездорожье. Поисковая группа развернулась в цепь и попала в засаду. Первыми автоматными очередями был убит оперативник уголовного розыска Олег Копин. Начальник криминальной милиции Юрий Суюнчалиев успел открыть ответный огонь, но его накрыло взрывом гранаты.

Погоня с применением вертолета продолжалась еще сутки. В итоге подразделения спецназа на заброшенной кошаре блокировали бандгруппу. Диверсантами оказались так называемый полковник внешней разведки Ичкерии 34-летний Казбек Исаев и его подчиненный 28-летний Данилбек Асхабов. Один из них был застрелен, а другой подорвался на собственной гранате. А погибшие астраханские милиционеры, проявившие стойкость и героизм, были награждены орденами Мужества посмертно.

Общество Утраты Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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