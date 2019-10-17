В Краснодаре водитель легковушки снес остановку с пассажирами

В Краснодаре 22-летний водитель не справился с управлением и на Lada Priora въехал в остановку с людьми. ДТП произошло накануне около 22.20 на улице Красной: автомобиль сбил трех человек, которые ожидали прихода автобуса.

Как сообщили в пресс-службе полиции города, в районе улицы Бабушкина машина ушла в занос, наехала на бордюр и вылетела на тротуар рядом с остановкой. Здесь автомобиль сбил трех человек, протаранил торговый павильон и рекламный щит.

В результате аварии сам виновник ДТП не пострадал. Троим пешеходам, которых он сбил, была оказана медицинская помощь на месте. Какие травмы они получили, не сообщается. Судя по данным полиции, никому из них не потребовалась госпитализация - врачи назначили им амбулаторное лечение.

Одновременно в социальных сетях появились сообщения, что 22-летний виновник этой аварии с трудом смог отбиться от прохожих, которые едва не устроили над ним самосуд. Спастись молодому человеку удалось только благодаря прибывшему на место происшествия наряду полиции.

Однако сотрудники МВД не задержали протаранившей остановку водителя. Как пояснили в полиции, по закону в подобных случаях нет оснований для ареста или задержания человека, поскольку в ДТП нет погибших или тяжело раненных, а сам водитель оказался трезвым. Его направили на медицинское освидетельствование, где было установлено, что "в крови молодого человека нет алкоголя".

Сейчас в полиции продолжают расследование этого происшествия. По словам правоохранителей, виновник аварии,скорее всего, будет привлечен к ответственности в соответствии с КоАП России как участник ДТП.