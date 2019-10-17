На Кубани лжебанкиры обналичили 1,5 млрд рублей

Четыре жителя Курганинского района Кубани в возрасте от 35 до 65 лет пойдут под суд за незаконную банковскую деятельности без регистрации и лицензии, с извлечением доходов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

По версии следствия, преступная группа с июля 2013 года по ноябрь 2014 года в Курганинске вела незаконные банковские операции. За это время банда обналичила свыше 1,5 миллиарда рублей.

"Общий размер их дохода составил более 40 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Фигурантам грозит лишение свободы до семи лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Предварительное расследование по данному уголовному делу вели следователи УФСБ России по Краснодарскому краю. Сейчас уголовное дело направлено в Курганинский районный суд для рассмотрения по существу.