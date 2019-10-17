В Краснослободске установили 300 уличных фонарей

В Краснослободске губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинспектировал ход реконструкции основной городской магистрали, обновление систем освещения, ремонт культурно-досугового центра "Остров", а также благоустройство общественных пространств. Часть работ идет с опережением графика.

Так, подрядная организация уже уложила новое дорожное покрытие на улице Ленина, на очереди - обустройство съездов, тротуаров, которых здесь никогда не было, укрепление обочин. Вдоль асфальтированных дорог города смонтированы 44 опоры освещения, установлены около 300 энергоэффективных светильников, протянуты километры самоизолирующего провода.

Как отметили в пресс-службе областной администрации, в центре "Остров" за счет областного бюджета проводится комплексная реконструкция с полной заменой инженерных сетей, приведением в порядок фундамента, кровли, фасада и всех внутренних помещений. На эти цели выделили 20 миллионов рублей. Еще в этом году здесь откроется 3D-кинозал. К концу октября завершится благоустройство прилегающего к зданию сквера.

Завершается обновление зеленой зоны на улице Октябрьской. За счет региональной субсидии в размере 10 миллионов рублей проложены прогулочные дорожки, установлены детский городок, парковые качели, смонтированы площадка для катания на роликовых коньках, сцена, система освещения, водопровод, высажены деревья и кустарники.

- Среднеахтубинский район и город Краснослободск хорошо развиваются: в этом существенная заслуга активности жителей, руководителей, - говорит Андрей Бочаров. - Комплексный подход по данному муниципальному образованию позволил принять ряд дополнительных решений. Те задачи, которые мы определили на 2019 год, выполняются в полном объеме. Намечен ряд серьезных проектов на 2020-2022 годы: строительство водозабора, спортивных объектов, включая ФОК открытого типа с плоскостными сооружениями, детского сада на 240 мест. Реализация этих планов позволит району развиваться, стать более привлекательным.