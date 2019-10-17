В Крыму высадят 222 гектара леса

В Крыму до конца года в рамках проекта "Сохранение лесов" высадят лесные культуры на площади 222,1 гектара.

Посадки проведут путем искусственного и комбинированного лесовосстановления и лесоразведения. В минэкологии Крыма подчеркнули, что осенние посадки имеют большое преимущество перед весенними: именно осенью саженцы лучше всего укореняются, а другие условия - влажность, температура воздуха, почвенная среда - максимально благоприятны для растений.

К слову, весной 2019 года в республике уже высадили лесные культуры на площади пять гектаров.

Проект "Сохранение лесов", рассчитанный на ближайшие пять лет, призван выровнять баланс сокращения и воспроизводства лесов. По данным минэкологии, в прошлом году площадь посадки лесных культур составила 214 гектаров, что на 2,3 гектара больше, чем в 2017-м.

Сейчас Крым покрыт лесами примерно на 11 процентов - это приблизительно 290 тысяч гектаров в южной горной части полуострова.