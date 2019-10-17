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17.10.2019 11:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В России начали принимать оплату кофе "взглядом"

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России подвели первые результаты тестирования сервиса биометрической оплаты. Почти 500 человек приобрели 60 литров кофе, расплатившись буквально одним взглядом.

Тестирование проходило на стенде "Ростелекома" (оператор Единой биометрической системы) на форуме Finopolis в Сочи. Эксперимент организовали совместно с банком "Русский стандарт". Поскольку "пилот" прошел успешно, в ближайшее время оплату с использованием Единой биометрической системы планируют внедрить в сети кофеен Coffee Bean.

Фото: iStock
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Для того чтобы совершать платежи одним взглядом, потенциальному покупателю нужно лишь сдать биометрические данные в любом банке, где установлено оборудование, передающее информацию в Единую биометрическую систему, а также привязать платежную карту к своему цифровому образу, пояснили в "Ростелекоме". Сегодня сдать биометрические данные можно в любом из свыше 11 тысяч отделений 175 банков.

Единая биометрическая система - это федеральная цифровая платформа, которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации человека по его биометрическим данным. Систему создали по инициативе Минкомсвязи и Банка России. Она была запущена в середине 2018 года.

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