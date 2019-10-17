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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Совфеде оценили слова немецкого политика о вредности санкций

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ведущие немецкие политики начинают вслух делать заявления, которые в России звучали еще четыре-пять лет назад. Публичную эволюцию европейских партийных деятелей заметил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Фото: iStock
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Заместитель председателя Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер выразил надежду, что в 2020 году будет продвижение в вопросе отмены санкций против России.

- Такое заявление немецкого депутата можно назвать здравым, - заявил Сергей Цеков RT. - Они говорят то, что мы говорили еще четыре-пять лет назад. Санкции наносят урон всем странам, которые участвуют в санкционной политике.

Ранее Штегнер заявил, что "чем больше удастся продвинуться по Минским соглашениям, нормандскому формату и формуле Штайнмайера, тем скорее не будет санкций".

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