В Совфеде оценили слова немецкого политика о вредности санкций

Ведущие немецкие политики начинают вслух делать заявления, которые в России звучали еще четыре-пять лет назад. Публичную эволюцию европейских партийных деятелей заметил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Заместитель председателя Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер выразил надежду, что в 2020 году будет продвижение в вопросе отмены санкций против России.

- Такое заявление немецкого депутата можно назвать здравым, - заявил Сергей Цеков RT. - Они говорят то, что мы говорили еще четыре-пять лет назад. Санкции наносят урон всем странам, которые участвуют в санкционной политике.

Ранее Штегнер заявил, что "чем больше удастся продвинуться по Минским соглашениям, нормандскому формату и формуле Штайнмайера, тем скорее не будет санкций".