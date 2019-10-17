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17.10.2019 12:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Дикий кабан устроил забег по улицам и пляжам Гурзуфа

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В крымском Гурзуфе устроил переполох дикий лесной кабан, неизвестно каким образом оказавшийся в курортном городе.

Пользователи соцсетей выкладывают фотографии и видеозаписи забега кабана с огромными клыками и весом около 120 килограммов по улицам Гурзуфа. Агрессивное парнокопытное набрасывалось на перепуганных прохожих. Одному из местных жителей даже пришлось бросить дикому зверю колбасу, чтобы он отстал.

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Прибежавшего к морю кабана видели и отдыхающие на набережной и пляже у санатория "Пушкино".

- Он выскочил прямо к морю, раскидывал шезлонги, страшно перепугал отдыхающий народ,- написали очевидцы. - Кабан был очень агрессивным, кидался на людей. Целых два часа полицейские и сотрудники МЧС "держали оборону", не давая кабану убежать. Потом прибыли специалисты, которые выпустили в агрессивное животное несколько дротиков с транквилизатором.

Успокоенного таким образом животного увезли в Ялтинский горно-лесной заповедник, где выпустили на волю.

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