Воевавшего в Сирии уроженца Дагестана осудили на 12 лет

Южный окружной военный суд признал 20-летнего уроженца Дагестана виновным в участии в деятельности террористической организации и незаконном вооруженном формировании, сообщает пресс-служба суда.

В августе 2017 года фигурант дела вступил в запрещенную на территории России организацию. Вооруженный автоматом, он заступал на боевое дежурство по охране территорий в пригороде сирийского города Атма и в провинции Латакия, а также принимал участие в боевых действиях в провинции Хама.

11 октября 2018 года боевика задержали сотрудники правоохранительных органов.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.