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17.10.2019 11:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волгоградец взыскал с больницы компенсацию за смерть жены

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Житель Городищенского района Волгоградской области взыскал с медучреждения компенсацию морального вреда за гибель супруги, сообщает пресс-служба регионального суда.

Новосибирский омбудсмен взяла под контроль дело о гибели школьницы

В 2017 году пациентке Городищенской центральной районной больницы сделали плановую операцию, после которой ее перевели в общую палату. Для дальнейшего лечения женщине назначили катетеризацию эпидурального пространства с использованием "Лидокаина".

В ноябре того же года реаниматолог сделал больной эпидуральную анестезию, не получив ее согласия на эту манипуляцию. В палате не было ни средств наблюдения за состоянием пациентки, ни оборудования для реанимации и интенсивной терапии. После введения препарата у женщины остановилось сердце и был поврежден головной мозг. В течение недели гражданка находилась в отделении реанимации, но ее жизнь не удалось спасти.

В апреле 2019 года в отношении анестезиолога признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему ограничили свободы на два года с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на такой же срок.

В мае супруг погибшей обратился в суд с иском к ЦРБ с требованием компенсации морального вреда и возмещения расходов на погребение. Городищенский районный суд принял сторону истца и его несовершеннолетнего сына. С больницы взыскали компенсацию в размере одного миллиона рублей. Также медицинское учреждение должно расплатиться за похороны - еще около ста тысяч рублей.

Однако с таким решением суда не согласились обе стороны. Истец полагал сумму заниженной, ответчик придерживался противоположного мнения. Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены вердикта. Он вступил в законную силу.

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