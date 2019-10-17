Видео: В челябинском аэропорту дебошир ударил полицейского

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела в отношении пассажира, который ударил сотрудника МВД в аэропорту Челябинска, сообщили в четверг в пресс-службе следственного ведомства.

Инцидент произошел в зале вылета внутренних авиалиний аэропорта. В ожидании посадки на рейс один из пассажиров закурил сигарету. На замечания не реагировал и выражался грубой нецензурной бранью.

В итоге правонарушителя доставили в дежурную часть отделения полиции для составления административного протокола. Однако там он нанес телесные повреждения сотруднику полиции, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей.

По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Александр Бастрыкин поручил провести весь необходимый комплекс следственных действий, досконально выяснить все обстоятельства произошедшего и поставил на контроль ход и результаты расследования, отметили в пресс-службе СК РФ.