Новости

В России начали принимать оплату кофе "взглядом" 11:09
Новосибирский омбудсмен взяла под контроль дело о гибели школьницы 11:09
Умер Сэм Бобрик - один из создателей "Флинтстоунов" и Гомера Кучи 11:03
На Кубани после гибели рабочих закрыли цех сахарного завода 11:01
В Хакасии автолюбительница сбила девочку, спросила у нее дорогу и уехала 10:57
Восемь экзотических змей переедут из Москвы в Кострому 10:55
В поле под Белгородом тракторист плугом вытащил минометный снаряд 10:55
Главу администрации Новочеркасска арестовали 10:52
В Республике Алтай семь человек пострадали в ДТП 10:49
Путин поручил исследовать предпочтения молодежи в Рунете 10:35
Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи 10:32
Воевавшего в Сирии уроженца Дагестана осудили на 12 лет 10:30
Первый электрокроссовер Skoda засветился на тестах 10:27
В Челябинске завели дело об опасной перевозке детей из Крыма 10:17
Москвичи приобрели более тысячи машиномест с начала года 10:17
Волгоградские военные получат автоматы нового поколения 10:14
Врач баскетбольного клуба "Урал" спас жизнь пассажира на борту самолета 10:10
Томские ученые создали "скользкую" керамику для тихих холодильников 10:09
Видео: У москвича в пробке отобрали 6 миллионов рублей 09:51
Челябинская гимназия ушла на каникулы из-за карантина по пневмонии 09:50
В Астрахани будут судить распространителей наркотиков 09:49
В Сургуте попросили обеспечить детям безопасную дорогу в школу 09:45
В Чебоксарах число пострадавших в ДТП с троллейбусом выросло до 31 09:45
Глава Крыма выступил за охрану школ и детсадов Росгвардией 09:41
Стало известно, где россияне проведут ноябрьские праздники 09:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
17.10.2019 09:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Челябинская гимназия ушла на каникулы из-за карантина по пневмонии

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске в связи с заболеванием пневмонией введен карантин в одной из гимназий Ленинского района, сообщили в городской администрации.

В Иркутске из-за пневмонии и ОРВИ на карантин закрыли гимназию

После окончания действия ограничительных мер учебное заведение сразу уйдет на плановые каникулы.

- По предписанию управления Роспотребнадзора по Челябинской области с 17 по 26 октября гимназия №100 закрыта на карантин из-за очагов внебольничной пневмонии, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Вопрос о возобновлении занятий будет решаться по ситуации с заболеваемостью.

По данным городской администрации, еще в пяти школах на карантин закрыты отдельные классы. Однако в двух из них занятия должны возобновиться уже с 18 октября.

Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил исследовать предпочтения молодежи в Рунете
Банки будут оказывать населению госуслуги с 2020 года
В МИД РФ пояснили, почему американских дипломатов сняли с поезда
Военные США уничтожили свой склад боеприпасов в Сирии
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы