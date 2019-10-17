Челябинская гимназия ушла на каникулы из-за карантина по пневмонии

В Челябинске в связи с заболеванием пневмонией введен карантин в одной из гимназий Ленинского района, сообщили в городской администрации.

После окончания действия ограничительных мер учебное заведение сразу уйдет на плановые каникулы.

- По предписанию управления Роспотребнадзора по Челябинской области с 17 по 26 октября гимназия №100 закрыта на карантин из-за очагов внебольничной пневмонии, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Вопрос о возобновлении занятий будет решаться по ситуации с заболеваемостью.

По данным городской администрации, еще в пяти школах на карантин закрыты отдельные классы. Однако в двух из них занятия должны возобновиться уже с 18 октября.