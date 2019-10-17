По данным аналитического агентства Data Insight, за прошлый год в России количество онлайн-заказов в интернет-магазинах продуктов питания выросло на 49 процентов. Средний чек стал меньше на 6 процентов, зато сумма онлайн-продаж увеличилась на 40. При этом лишь 24 процента интернет-магазинов продуктов питания зарегистрированы за пределами столиц и Подмосковья. Как развивается этот рынок на Урале, выяснял корреспондент "РГ".

Онлайн-ретейлер "ВГастроном" начал развозить продовольственные товары покупателям в Екатеринбурге три года назад.

- Спрос на доставку продуктов на дом увеличивается во всех городах нашего присутствия, прирост наблюдается буквально ежедневно. В Перми, к примеру, где мы запустили этот сервис в апреле, 30-40 процентов новых клиентов в неделю, а в Екатеринбурге, где работаем уже давно, прирост около 10 процентов, - рассказывает руководитель клиентского сервиса интернет-гипермаркета Евгения Пестовская.

Рост числа клиентов отмечают и другие онлайн-ретейлеры. К примеру, компания "Домой доставим", которая три года назад начала возить продукты из супермаркетов по квартирам в Перми, отмечает 60-70-процентное увеличение по отношению к сентябрю прошлого года. Общий прирост по всем городам присутствия в компании оценивают в 120-130 процентов.

- Мы не так давно на рынке, есть эффект низкой базы, поэтому цифры такие большие. В Екатеринбурге мы запустили сервис лишь год назад, каждый месяц число пользователей увеличивается на 20-30 процентов. Рынок интернет-торговли продуктами питания растет быстро, и мы растем вместе с ним, - говорит основатель сервиса Юрий Грицюк.

Проблема в низкой рентабельности: интернет-покупатель не готов приобретать хлеб и молоко вдвое дороже, чем в магазине

Такой услугой, по словам представителей онлайн-магазинов, пользуются разные люди, но в основном женщины, особенно молодые мамы. Есть среди клиентов люди с ограниченными возможностями, есть пожилые горожане, для которых заказы в интернет-магазине оформляют их дети. Интересен сервис также обеспеченным потребителям, живущим за городом.

- Я пару лет назад постоянно покупала продукты по Интернету, но, когда начали в заказ складывать почти просроченную молочку и дряблые огурцы, перестала, - делится мнением екатеринбурженка Юлия Борисова.

Возможно, нашей собеседнице просто не повезло с магазином: сейчас онлайн-супермаркеты готовы возвращать деньги не только за несвежие овощи, но и, например, за селедку, которая показалась покупателю слишком соленой. И не нужно судорожно искать чек и нести некачественный товар обратно в магазин: вопрос решается одним звонком.

Перспективы у продовольственного онлайн-сектора хорошие, уверены его представители. Но дело это непростое.

- Возможность организовать такой сервис мы рассматривали еще лет десять назад, но запускать его не стали. Несмотря на бурное развитие интернет-торговли, я не знаю сколько-нибудь успешного бизнеса в продуктовом онлайн-ретейле. Причина в низкой рентабельности: если у рестораторов или продавцов одежды наценка минимум 100 процентов, то в продуктовом сегменте - около 20-ти. Интернет-покупатель не готов приобретать хлеб и молоко вдвое дороже, чем в магазине. Средний чек онлайн-магазина продуктов в Екатеринбурге - около 1,5 тысячи рублей, наценка составит 300 рублей. Из них рублей 200 уйдет на доставку, а нужно еще платить за содержание интернет-магазина, за работу оператора, в итоге получаем убыточный проект. Крупные федеральные ретейлеры могут себе это позволить, а региональные либо уже наигрались в доставку, либо поддерживают сервис ради имиджа. Будущее у онлайн-торговли продуктами питания, конечно, есть. Вопрос лишь в том, когда оно наступит, - пессимистично рассуждает глава местной сети супермаркетов "Елисей" Александр Оглоблин.

Экономика у интернет-ретейла действительно сложная. Главная задача онлайн-магазина - сохранить офлайн-цену на товар.

- Для торговой сети, с которой мы сотрудничаем, наша компания - оптовый покупатель, поэтому имеет скидку. Вторая составляющая прибыли - доставка, хотя 70 процентов заказов мы привозим бесплатно. Третий, пока незначительный, блок доходов - работа с производителями и дистрибьюторами, когда мы продвигаем их товары и бренды. В обычном магазине они платят за определенное место на полке, у нас - за то, чтобы их товар появлялся на первой странице сайта, - объясняет Юрий Грицюк.

По мнению специалистов, продуктовый сегмент онлайн-торговли повторяет путь рынка бытовой техники и одежды. Европейские страны его уже прошли. Сейчас в России через Интернет продают не более 0,1-0,2 процента от общего объема продуктов питания, в ближайшие годы цифра может вырасти до 3-4 процентов (для сравнения: в Великобритании, которая является лидером продуктовой интернет-торговли, на онлайн-покупки приходится 9 процентов розничных продаж продовольствия). Запрос на услугу со стороны населения есть, однако развивать ее достаточно сложно по ряду причин.

- У торговых предприятий, реализующих продукты питания через розничные магазины, нет значительного экономического интереса заниматься интернет- продажами, - считает директор института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ Вера Соловьева. - Покупатель в конце концов придет и все равно купит необходимые ему продукты. У интернет-магазина возникают дополнительные затраты на логистику, сбор заявок, появляется ответственность за то, каким товар доедет до конечного потребителя. Кроме того, дополнительные усилия по фасовке и транспортировке продуктов увеличивают стоимость покупки в сравнении с традиционной формой продажи. Формируется затратная часть, которая увеличит конечную цену товаров. Потребитель же ожидает хороших бонусных скидок, ассоциируя такой вид покупки с тем, который существует на рынке бытовой техники и электроники.

Передавая товар посреднику, магазин не может гарантировать, что будут соблюдены условия хранения, транспортировки и сроки доставки. Кроме того, ответственность посредника за качество товара на сегодняшний день никак не фиксируется: с претензиями потребителей, если что, придется разбираться магазину.

- Сегодня, по моей оценке, не более 8-10 процентов жителей региона могли бы пользоваться таким видом услуг, что, впрочем, не означает, что они обязательно станут это делать. В нашей стране на потребительское поведение сильно влияет менталитет. Русскому человеку каждый день надо пойти в магазин, потрогать то, что он хочет купить. Есть недоверие к качеству, безопасности купленного онлайн товара, соблюдению сроков хранения. В тех странах, где этот вид торговли существует давно, люди привыкли доверять магазину и, главное, ответственность продавцов бесспорная. Если покупатель вернул товар, магазин обязан заменить его. У нас к этому пока не готовы ни та, ни другая сторона. Для развития данного направления нужны отдельные правила, должна быть принята федеральная норма, регламентирующая правила продажи продуктов питания онлайн, как это сделано для розничных магазинов, реализующих продовольствие, - добавляет Вера Соловьева.